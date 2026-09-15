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Glenmark Pharmaceuticals Гленмарк Фармасьютикалз Гленмарк импэкс
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 5, упоминаний - 12
Glenmark Pharmaceuticals и организации, системы, технологии, персоны:
|Directum - Директум 1279 2
|Salesforce 498 1
|Navicon - Навикон 342 1
|CT Consulting 13 1
|Softline - Софтлайн 3780 1
|Check Point Software Technologies 834 1
|Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2545 2
|Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 294 2
|Check Point UTM 7 1
|Россия - РФ - Российская федерация 167601 3
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47887 1
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14839 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472116, в очереди разбора - 724746.
Создано именных указателей - 201111.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472116, в очереди разбора - 724746.
Создано именных указателей - 201111.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.