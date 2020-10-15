В Navicon назначен руководитель направления Salesforce

Navicon объявила о старте развития направления Salesforce. Его руководителем стал Виктор Назаренко – первый в России сертифицированный специалист по решению Marketing Cloud. Ранее он занимал должность ведущего консультанта Salesforce в CT Consulting и отвечал за внедрение продуктов вендора в крупных компаниях из фармацевтической, банковской, FMCG-и CPG-отраслей.

Виктор Назаренко работает с CRM-системами с 2011 года, в том числе более пяти лет с решениями Salesforce.

В фармацевтической компании Glenmark он отвечал за анализ данных и настройку CRM-системы Salesforce, которую использовали 250 медицинских представителей и региональных менеджеров. Разработал новый ИТ-инструмент для управления частотой визитов, которые совершают полевые сотрудники компании – «Тепловые карты». Создал и внедрил систему для планирования работы медицинских представителей: она позволила им видеть свои KPI и формировать план визитов на три месяца вперед.

В CT Consulting Виктор в качестве тимлида реализовал несколько крупных проектов по внедрению продуктов Salesforce (Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud) в компаниях из фармацевтической, банковской, FMCG- и CPG-отраслей. В начале 2019 года он стал первым в России сертифицированным консультантом по решению Marketing Cloud и в 2020 году запустил собственный блог об этом продукте:

В Navicon Виктор Назаренко будет отвечать за развитие направления Salesforce, в том числе за обучение сотрудников работе с продуктами вендора, взаимодействие с ним и реализацию проектов внедрения. Также Виктор планирует использовать свой опыт для создания с командой Navicon новых инструментов на базе Salesforce для решения специфических отраслевых потребностей бизнеса.

«Я рад, что могу масштабировать накопленный опыт, выстраивая новое направление в Navicon. Экспертиза компании в области CRM, помноженная на возможности платформы Salesforce, гарантирует реализацию интересных и масштабных проектов автоматизации. Я уверен, что с внедрением каждой новой фичи или нового облака Salesforce затраты компаний на рутину будут всё меньше, а времени на развитие сотрудников и увеличение прибыли у них будет всё больше», – сказал Виктор Назаренко, руководитель направления Salesforce в Navicon.