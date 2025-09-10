Лабораторная система «МикроНова» полностью совместима с устройствами на базе ОС «Аврора»

Информационная система «МикроНова», разработанная для цифровизации деятельности микробиологических лабораторий, подтвердила свою работоспособность на мобильных устройствах с ОС «Аврора». Механизмы безопасности ОС «Аврора», в том числе браузер собственной разработки и возможность использовать средства защиты информации позволяют организовать работу мобильных сотрудников лабораторий при обеспечении самых высоких требований по обработке персональных данных. Об этом CNews сообщили представители «Открытой мобильной платформы».

«Этот проект инициирован решениями совещаний по вопросам импортозамещения, организованных Министерством здравоохранения Российской Федерации. Мы рады представить микробиологам новую разработку — инновационную лабораторную систему «МикроНова», доступную на планшетах и смартфонах с операционной системой «Аврора». Теперь программа готова к эффективной работе в условиях повышенной биологической опасности («красной» зоны), а также для мобильных эпидемиологических станций и выездных лабораторий», — сказал генеральный директор компании InnovaSystem Андрей Носко.

«Зрелость платформы «Аврора» растет вместе с ее экосистемой и количеством компаний, которые строят свою корпоративную мобильность на базе ОС «Аврора». Совместимость ИС «МикроНова» с устройствами на базе мобильной ОС «Аврора» прекрасно демонстрирует готовность отечественных технологий создавать современные, удобные и безопасные решения для любых отраслей экономики: от транспорта до энергетики и от банков до научных лабораторий», — сказал генеральный директор «Открытой мобильной платформы» Павел Эйгес.

«МикроНова» прошла комплексную экспертизу и подтвердила соответствие критериям, установленным Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России для вхождения в реестр отечественного ПО.

«МикроНова» — это не просто модуль ЛИС InnovaSystem, а самостоятельное решение для цифровизации инфекционных и микробиологических лабораторий. Поддерживаются все виды профильных исследований: бактериология, микология, ИФА, ПЦР и др.

В системе предусмотрен модуль онлайн-формирования эпидемиологических и статистических отчетов с учетом заданных фильтров. Доступен быстрый переход из отчета к соответствующей пробе.

Среди других функций «МикроНова»: доступ к информации с любого устройства; интеграция с оборудованием и анализаторами; гибкая настройка интерфейса и прав доступа; работа с QR-кодами, изображениями колоний; гибкая настройка отчетов; экспертные правила; поддержка СЭМД, контроль качества; мобильное приложение.

«МикроНова» — это полностью отечественный инструмент лаборатории. Проект разработан при грантовой поддержке РФРИТ в рамках нацпроекта «Цифровая экономика».