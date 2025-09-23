Разделы

ИТ в банках Техника Импортонезависимость
|

«Ростелеком» представил пилотный проект платежного терминала на ОС «Аврора»

«Ростелеком» совместно с платежной компанией Pay2Me представил пилотный проект отечественного защищенного платежного терминала на базе ОС «Аврора». Заинтересованность к внедрению этого продукта проявили кредитные учреждения и предприятия розничной торговли. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

В России для безналичных платежей используются около 4,1 млн банковских платежных терминалов. Их количество каждый год увеличивается на 7%. Почти все оборудование работает на зарубежных операционных системах, таких как Android или его производная AOSP.

Зарубежные решения не дают гарантий технологического суверенитета в стратегически важных государственных процессах, которые построены на технологиях, находящихся под контролем иностранных юрисдикций и не обладающих достаточной степенью прозрачности и доверия.

image001.jpg
Ростелеком

Платежный терминал от Ростелекома на базе ОС «Аврора» — отечественное защищенное устройство. Оно конкурирует по стоимости с западными аналогами и имеет расширенный функционал, который дает банкам больше возможностей для комфортного перехода.

Что мешает операторам связи быстро внедрять новые тарифы для абонентов
Телеком

Дарий Халитов, заместитель президента — председателя правления «Ростелекома»: «Отечественная мобильная платформа “Аврора” становится основой независимой платежной инфраструктуры. Это особенно важно в условиях, когда технологический суверенитет и независимость сочетаются с необходимостью динамического запуска новых платежных инструментов и высокими требованиями бизнеса к функционалу».

Павел Плохута, генеральный директор Pay2Me: «Наше партнерство с “Ростелекомом” — это важный шаг в создании полноценной экосистемы платежного рынка. Мы видим растущий спрос со стороны банков и ритейла на решения, которые не только соответствуют требованиям регуляторов по безопасности, но и предлагают современный пользовательский опыт. ОС “Аврора” обеспечивает необходимый уровень защищенности и контроля, что критически важно для финансовой инфраструктуры. Этот проект открывает путь для массового перехода на современное программное обеспечение в сфере приема платежей».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Илья Захаров, «Группа Астра»: Современный мониторинг должен отслеживать деньги, а не серверы

Российские микроэлектронные предприятия вложили более 30 миллиардов в производства по выпуску кремниевых пластин

Как ритейлу сократить потери от краж на 30% и окупить расходы за год

Социальный фонд потратит полмиллиарда на скупку сотен серверов для развития своих подсистем

Как выстроить контейнерную инфраструктуру: 8 простых шагов

«Цель — не задушить»: российские власти готовят стандарт безопасной разработки для ИИ

Конференции

Orion Digital Day

Роботизация бизнес-процессов 2025

KVM и IP-KVM технологии для организации рабочих мест и мультимедийных пространств
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Лучшие смартфоны для школьников: выбор ZOOM

Обзор смарт-часов HUAWEI WATCH GT 6 Pro: рекордная автономность и продвинутый велорежим

Что умеют умные холодильники в 2025 году: 5 лучших моделей

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще