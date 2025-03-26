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Cloud4Y предоставил облачную почту с антиспамом АО «Аврора»

АО «Аврора» — разработчик программного обеспечения в сфере систем информационной безопасности. Компания также проводит исследования для последующего создания уникальных решений, применимых во всей цифровой отрасли и обеспечения наивысшей степени защиты чувствительной информации и систем баз данных.

Корпоративную почту в облаке «Аврора» выбирала с целью оптимизации бизнес-процессов, повышения безопасности деловых переписок и большего удобства управления коммуникациями. Корпоративный облачный провайдер Cloud4Y предложил условия, которые устроили компанию. После короткого периода тестирования инфраструктуру мигрировали на облачную платформу провайдера. Об этом CNews сообщили представители Cloud4Y.

Корпоративная облачная почта позволяет бизнесу повысить масштабируемость коммуникаций без затрат на собственную инфраструктуру. Компания получает доступ к защищенным сервисам с высокой доступностью, централизованным управлением и поддержкой со стороны провайдера облачных услуг. Облачное решение позволяет регулировать объем и количество потовых ящиков, а также синхронизировать почту с любыми девайсами. Это упрощает администрирование и снижает нагрузку на ИТ-отдел. А благодаря функциям совместной работы и интеграции с другими сервисами повышается продуктивность сотрудников.

Чтобы снизить количество «мусорных» писем с вредоносным или бесполезным контентом, которые крадут время пользователей, «Аврора» дополнительно подключила сервис антиспам-защиты почты на базе SpamTitan.

В настоящее время АО «Аврора» продолжает использовать сервис облачной корпоративной почты Cloud4Y.

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