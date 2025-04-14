«Газинформсервис» стал авторизованным партнёром по внедрению платформы «Аврора Центр»

Компания «Открытая мобильная платформа», разработчик платформы «Аврора Центр», мобильной ОС «Аврора» и других продуктов на её основе, и «Газинформсервис», системный интегратор и вендор в области информационной безопасности, заключили партнёрство. Его цель — развитие внутренней экспертизы для проектов построения защищённой корпоративной мобильности на базе платформы «Аврора Центр».

«Мы рады, что "Газинформсервис" присоединился к списку наших партнёров. Данное партнёрство мы рассматриваем как основу для построения долгосрочных отношений. Наши совместные усилия направлены на достижение взаимовыгодных результатов», — отметил Андрей Макаренко, менеджер по технологическому развитию партнёров «Открытой мобильной платформы».

«Наша компания активно развивает направление технологического партнёрства. Совместное применение продуктов наших компаний позволит повысить безопасность хранения учётных данных, конфигураций и иной критически важной информации», — сказала Ольга Попова, директор по развитию компании «Газинформсервис».

Подписан сертификат, подтверждающий, что компания «Газинформсервис» является авторизованным партнёром «Открытая мобильная платформа» в категории «Интегратор решений на платформе Аврора».

Программный комплекс «Аврора Центр» предназначен для централизованного управления мобильными устройствами с ОС «Аврора», Android и с ПК на ОС Linux: конфигурирование и контроль состояния, инвентаризация оборудования, доставка файлов и скриптов, блокировка в случае кражи или утери, установка, обновление и удаление программного обеспечения, управление правами доступа пользователя, встроенные средства удалённого подключения к рабочему столу и др.