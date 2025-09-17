Разделы

«Ростелеком» представил пилотный проект платежного терминала на ОС «Аврора»

«Ростелеком» совместно с платежной компанией Pay2Me представил пилотный проект отечественного защищенного платежного терминала на базе ОС «Аврора». Заинтересованность к внедрению этого продукта проявили крупнейшие кредитные учреждения и предприятия розничной торговли. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома»

В России для безналичных платежей используются около 4,1 млн банковских платежных терминалов. Их количество каждый год увеличивается на 7%. Почти все оборудование работает на зарубежных операционных системах, таких как Android или его производная AOSP.

Зарубежные решения не дают гарантий технологического суверенитета в стратегически важных государственных процессах, которые построены на технологиях, находящихся под контролем иностранных юрисдикций и не обладающих достаточной степенью прозрачности и доверия.

rostelekom_avrora.jpg

Ростелеком

Платежный терминал от «Ростелекома» на базе ОС «Аврора» — отечественное защищенное устройство. Оно конкурирует по стоимости с западными аналогами и имеет расширенный функционал, который дает банкам больше возможностей для комфортного перехода.

Артем Сычев, «РТ-Информационная безопасность»: Через пару лет стоимость услуг информационной безопасности снизится благодаря автоматизации и широкому внедрению ИИ

Безопасность

Дарий Халитов, заместитель президента — председателя правления «Ростелекома»: «Отечественная мобильная платформа “Аврора” становится основой независимой платежной инфраструктуры. Это особенно важно в условиях, когда технологический суверенитет и независимость сочетаются с необходимостью динамического запуска новых платежных инструментов и высокими требованиями бизнеса к функционалу».

Павел Плохута, генеральный директор Pay2Me: «Наше партнерство с “Ростелекомом” — это важный шаг в создании полноценной экосистемы платежного рынка. Мы видим растущий спрос со стороны банков и ритейла на решения, которые не только соответствуют требованиям регуляторов по безопасности, но и предлагают современный пользовательский опыт. ОС “Аврора” обеспечивает необходимый уровень защищенности и контроля, что критически важно для финансовой инфраструктуры. Этот проект открывает путь для массового перехода на современное программное обеспечение в сфере приема платежей».

