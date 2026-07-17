«Диасофт» и HostVM подтвердили технологическую совместимость СУБД Digital Q.DataBase и платформы виртуализации VDI

Компании «Диасофт» и HostVM объявили об успешном завершении серии испытаний, подтверждающих корректную совместную работу системы управления базами данных (СУБД) Digital Q.DataBase и платформы виртуализации рабочих мест HostVM VDI. Результаты тестирования официально закреплены сертификатом совместимости.

СУБД Digital Q.DataBase от компании «Диасофт» представляет собой современное решение для управления данными, отвечающее высоким требованиям к надежности, масштабируемости и производительности. В свою очередь, платформа HostVM VDI обеспечивает создание гибких, безопасных и легко управляемых виртуальных рабочих мест.

«Подтвержденная совместимость HostVM VDI с Digital Q.DataBase позволяет заказчикам использовать оба решения в едином ИТ-ландшафте с уверенностью в их корректной работе. Это помогает снизить риски при внедрении и ускорить реализацию проектов», – сказала Наталья Щелканова, руководитель группы по работе с партнерами и заказчиками HostVM.

Алексей Татаринов, руководитель продукта Digital Q.DataBase компании «Диасофт», отметил: «Для заказчиков важно, чтобы СУБД могла эффективно работать в составе современной ИТ-инфраструктуры с решениями для самых разных бизнес-задач. Поэтому мы последовательно подтверждаем совместимость Digital Q.DataBase с российскими программными продуктами ведущих вендоров. Это позволяет организациям использовать проверенные сочетания решений и выстраивать надежные импортонезависимые ИТ-ландшафты».

Подтвержденная совместимость позволяет использовать Digital Q.DataBase и HostVM VDI в проектах с высокими требованиями к надежности, производительности и стабильности работы виртуальной инфраструктуры.