HostVM запустила демоцентр для ознакомления с решениями виртуализации

В середине 2020 г. HostVM запустила работу демонстрационного центра, предназначенного для ознакомления с разрабатываемыми решениями виртуализации.

HostVM – это платформа виртуализации корпоративного уровня на основе гипервизора KVM для виртуализации серверов, рабочих столов и приложений.

На площадке HostVM в Москве развернута демо-лаборатория, позволяющая оценить все возможности построения корпоративной среды виртуализации на базе линейки продуктов HostVM.

Демоцентр дает возможность познакомиться с разработками HostVM и протестировать их в режиме реального времени. Специалисты компании расскажут об архитектуре платформы и ответят на все вопросы.

Для демонстрации доступны:

1. Серверная виртуализация

Программно-аппаратный комплекс на основе гипервизора HostVM и системы управления HostVM Admin, обеспечивающий построение корпоративной среды виртуализации не уступающей по возможностям решениям на основе VMware vSphere и Microsoft Hyper-V.

2. Виртуализация рабочих мест и приложений (VDI)

Система управления инфраструктурой виртуальных рабочих мест HostVM VDI с поддержкой автоматического создания и обновления машин, балансировкой нагрузки, поддержкой 3D-графики (Nvidia и AMD), возможность подключения к сервисам напрямую из браузера (HTML5).

3. Автоматический перевод ПК с Windows на Linux

Разработка команды HostVM, позволяющая в автоматическом режиме произвести миграцию большого парка персональных компьютеров с операционных систем от Microsoft на российские и открытые дистрибутивы Linux.

Демонстрация может быть проведена в очном формате или удаленно в формате веб-конференции. По запросу демонстрация возможна на вашем собственном серверном оборудовании.