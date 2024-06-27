Операционные системы «Альт» совместимы с решением для управления виртуальными рабочими столами HOSTVM VDI

«Базальт СПО» и HOSTVM подтвердили совместимость и корректность работы решения для построения инфраструктуры виртуальных рабочих столов HOSTVM VDI с операционными системами «Альт Рабочая станция 10» и «Альт Сервер 10». Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО».

Программные продукты прошли тестирование на корректность совместной работы. Результаты испытаний отражены в двустороннем сертификате, который размещен на сайтах «Базальт СПО» и HOSTVM.

Совместное решение полезно крупным организациям, которые стремятся рационально распределять нагрузку на свои цифровые ресурсы, используя технологически независимую среду виртуализации. Пользователи смогут управлять виртуальными рабочими столами на компьютерах с операционными системами «Альт» и масштабировать инфраструктуру в зависимости от потребностей бизнеса, сохраняя высокую степень защиты данных.

Операционные системы «Альт» созданы на собственной инфраструктуре разработки «Базальт СПО» и внесены в Единый реестр российского ПО. Они содержат инструменты управления сетью, облегчающие плавный переход на отечественные ИТ-решения без нарушения бизнес-процессов.