Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

МТС прокачала сеть LTE на земле мамонтов и шерстистых носорогов

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает об улучшении качества мобильной связи на территории села Абатское. Благодаря установке нового телеком-оборудования у жителей и гостей поселка средняя скорость в сети LTE выросла на четверть. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС расширили сеть «четвертого поколения» в западной части поселка в районе улиц Чкалова и Кооперативная, а также увеличили скорости мобильного интернета в районе улиц Зеленая и Лермонтова. Улучшение качества связи оценят и посетители местного краеведческого музея, любители истории, которые специально приезжают в Абатское – палеонтологическую столицу Тюменской области, где было обнаружено самое большое количество видов останков доисторических животных в регионе – мамонтов, пещерного льва, шерстистого носорога, северного оленя.

После проведенных работ туристы даже в часы максимальной нагрузки на сеть могут с комфортом пользоваться виртуальными гидами, в онлайн-картах выстраивать маршруты экскурсий по поселку, а местные жители - пользоваться современными интернет-сервисами – онлайн-кинотеатрами, электронными библиотеками, видеосервисами, образовательными и музыкальными приложениями.

«Село Абатское проезжает каждый автопутешественник, который по федеральной трассе «P-402» из уральских регионов едет в Сибирь. После улучшения качества связи МТС в районе поселка туристы, а также водители и пассажиры транзитных маршрутов смогут на более высоких скоростях пользоваться навигаторами, социальными сетями и мессенджерами. Наша задача – создать для пользователей цифровой комфорт, чтобы они всегда оставались на связи с близкими и друзьями», – сказала директор филиала МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.

На рынке отечественных мессенджеров пока нет лидера
бизнес-коммуникации

***

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Чиновники спорят, можно ли повышать сотовые тарифы выше уровня инфляции

Россию принудительно переводят на отечественные SIM-карты. Нужных объемов производства в стране пока нет

У российских госслужащих появится «военизированный» оператор связи

Сети 6G в России появятся к 2035 г. 3G вымрет гораздо раньше

Россияне устали ждать помощи властей и сами научились эффективно бороться с мошенниками

Америка ввела санкции против владельцев «Билайна»

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

9 гаджетов для домашних заготовок: выбор ZOOM

Сделано в России: российские ноутбуки, которые можно купить сейчас

Изучаем иностранные языки: приложения для всей семьи

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: все, что нужно знать о нейтронах

Астрофизики обнаружили суперпузыри, управляемые квазарами — они могут участвовать в создании галактик

Что означает гигантский петроглиф, спрятанный подо мхом в Швеции?
Показать еще