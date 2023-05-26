МТС подготовила железнодорожный вокзал в Тобольске к наплыву туристов

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает об увеличении скорости мобильного интернета на железнодорожном вокзале Тобольска. Благодаря проведенным техническим работам средняя скорость интернета выросла в два раза. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС обновила телеком-оборудование на территории главных городских «ворот» духовной столицы Сибири для пассажиров, путешествующих в Тобольск железнодорожным транспортом. Улучшение качества голосовой связи и рост скорости передачи данных почувствуют туристы на всех этажах здания железнодорожного вокзала, где располагаются кассы, зал ожидания, комната для длительного отдыха, магазины, а также на привокзальной площади города.

«По данным Big Data МТС Тобольск входит в топ привлекательных туристических направлений у путешественников. Древняя столица Сибири привлекает туристов не только из Тюменской, Свердловской, Омской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого округов, но и городов центральной части России, Санкт-Петербурга. Прогнозируя высокий турпоток в летнее время, мы прокачали сеть в районе вокзала, чтобы путешественники, например, могли уже на перроне скачать бесплатный аудиогид по самым интересным достопримечательностям Тобольска. Также в путеводителе можно узнать, какое событие в сибирском городе стало одним из ключевых в жизни Достоевского и как с Тобольском связан Робинзон Крузо, памятник которому вошел в топ-100 самых необычных памятников России», – сказала директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.