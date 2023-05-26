Разделы

Телеком Мобильная связь
|

МТС подготовила железнодорожный вокзал в Тобольске к наплыву туристов

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает об увеличении скорости мобильного интернета на железнодорожном вокзале Тобольска. Благодаря проведенным техническим работам средняя скорость интернета выросла в два раза. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС обновила телеком-оборудование на территории главных городских «ворот» духовной столицы Сибири для пассажиров, путешествующих в Тобольск железнодорожным транспортом. Улучшение качества голосовой связи и рост скорости передачи данных почувствуют туристы на всех этажах здания железнодорожного вокзала, где располагаются кассы, зал ожидания, комната для длительного отдыха, магазины, а также на привокзальной площади города.

«По данным Big Data МТС Тобольск входит в топ привлекательных туристических направлений у путешественников. Древняя столица Сибири привлекает туристов не только из Тюменской, Свердловской, Омской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого округов, но и городов центральной части России, Санкт-Петербурга. Прогнозируя высокий турпоток в летнее время, мы прокачали сеть в районе вокзала, чтобы путешественники, например, могли уже на перроне скачать бесплатный аудиогид по самым интересным достопримечательностям Тобольска. Также в путеводителе можно узнать, какое событие в сибирском городе стало одним из ключевых в жизни Достоевского и как с Тобольском связан Робинзон Крузо, памятник которому вошел в топ-100 самых необычных памятников России», – сказала директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.

***

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Россияне вводят санкции против своих мобильных операторов в ответ на рост тарифов. В стране массовый отказ от мобильного интернета в пользу Wi-Fi

Операторов связи оштрафуют на миллиарды за отказ помогать спецслужбам

ГЛОНАСС строит особого сотового оператора для чиновников

«Связной» не смог уговорить суд на отсрочку. Огромный долг «Билайну» придется заплатить

«Дочка» Роскомнадзора потратит миллиарды на «спецжелезо», чтобы следить за беспилотниками и штрафовать операторов связи

«Коррупция» разрушила мечты МТС об онлайн-кассах на сумму 765 миллионов

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Недорогой интернет для дачи: сравниваем тарифы операторов в 2023 году

10 правил безопасной езды на электросамокате: изучаем ПДД

Самые автономные TWS-наушники: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Межзвездные облака — истинный источник жизни на Земле?

Космический бетон из внеземной пыли оказался в два раза прочнее обычного

Первый пошел — российская квантовая нейросеть успешно решила математические задачи
Показать еще