«Мегафон» разогнал 4G в древней столице Сибири

Путешественники все чаще выбирают для поездок новые места на карте России. Турпоток в Тюменский регион и его самые притягательные локации – Тобольск и Абалак – устойчиво растет. Для любителей культурно-исторического наследия «Мегафон» модернизировал телеком-инфраструктуру, увеличив покрытие и скорость 4G в аэропорту и железнодорожном вокзале Тобольска, в туристических местах и жилых микрорайонах города, а также «прокачал» качество мобильного интернета в Абалаке. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

По данным Агентства туризма и продвижения Тюменской области, в 2023 г. ожидается увеличение турпотока в Тобольск до 3,5 млн человек. Рост привлекательности древней столицы Сибири подтверждают и аналитики «Мегафона». Анализ обезличенных больших данных оператора показывает, что за первые летние месяцы 2023 г. Тобольск и Абалак посетили на 45% больше путешественников, чем за тот же период годом ранее. Жители Тюмени летом 2023 г. на 10% чаще выбирают Тобольск и Абалак в качестве маршрутов выходного дня. Высокий рост до 60% демонстрируют турпотоки из северных округов – Югры и Ямала. Активность туристов из центральной России поднялась на 27%. Больше всего визитеров прибыло в старинный сибирский город из Московского региона, Самарской, Нижегородской, Свердловской и Омской областей. Начинают открывать для себя новый туристический бренд представители Калмыкии, Чукотки, Камчатки и Тывы.

«Качественная связь – важная составляющая комфорта в туристическом кластере. Смартфон и мобильный интернет – это помощь при бронировании отелей, поиске маршрутов и, конечно, возможность выкладывать фотоотчеты и онлайн-трансляции в соцсетях. Для удобства жителей и гостей Тобольска и Абалака к летнему сезону мы модернизировали базовые станции более чем в десяти локациях, что сделало работу сети в туристических центрах еще устойчивее», – сказал директор «Мегафона» в Тюменской области Евгений Пфлаумер.

Накануне знаковых мероприятий тобольского лета оператор расширил зону покрытия 4G и увеличил емкость сети за счет активации дополнительных диапазонов на ряде базовых станций. А в самом центре туристического города специалисты «Мегафона» оснастили телеком-объект дополнительным оборудованием, что позволило обеспечить скорость передачи данных до 120 Мбит/сек. Мобильный интернет оператора ускорился до стабильных 35-40 Мбит/сек на железнодорожном вокзале и в аэропорту, на проспекте Менделеева, в Зоне Вузов, в районе площади Семена Ремезова, у стадиона Тобол, в ряде жилых микрорайонов города. В Абалаке качество сети улучшили на территории Свято-Знаменского Абалакского монастыря и туристического комплекса.

Путешественники уже оценили новое качество связи – летом 2023 г. на родине Менделеева и Алябьева абоненты оператора прокачали 92,5 тыс ГБ, что на 61% больше, чем в 2022 г.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4000 салонов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.