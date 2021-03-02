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Главой комитета по ИТ и связи Санкт-Петербурга назначена «человек губернатора»

Бизнес Кадры ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур
Вакансию руководителя комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга, свободную с января после назначения Станислава Казарина вице-губернатором, заняла Юлия Смирнова, работавшая ранее в аппарате губернатора в комитете по науке и высшей школе.

«Цифровое» назначение

Губернатор Санкт‑Петербурга Александр Беглов назначил председателем комитета по информатизации и связи государственной гражданской службы города Юлию Смирнову. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте городской администрации Санкт‑Петербурга gov.spb.ru.

Юлия Смирнова сменила на этом посту Владимира Тумарева, первого заместителя председателя комитета, временно исполнявшего обязанности руководителя комитета. Должность освободилась 21 января 2021 г. после назначения бывшего главы комитета Станислава Казарина вице-губернатором. В этой должности он курирует работу комитета по информатизации и связи и управления по развитию садоводства и огородничества Санкт-Петербурга.

Станислав Казарин занимал должность председателя комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга с 20 декабря 2019 г, до этого почти 12 лет занимался информатизацией Самарской области.

До назначения на новую должность Юлия Смирнова работала в аппарате губернатора в комитете по науке и высшей школе, где руководила сектором внутреннего финансового и ведомственного контроля, следует из данных сайта городской администрации Санкт‑Петербурга.

Перспективы в новой должности

О биографии Юлии Смирновой пресс-служба администрации Санкт-Петербурга не сообщает. «Она — доверенный человек губернатора», — отмечает издание «Фонтанка.ру» со ссылкой на слова ее сослуживцев.

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Фото: «Экспертный центр электронного государства»
Юлия Смирнова назначена главой комитета по ИТ и связи Санкт-Петербурга

По данным «Фонтанка.ру», Юлия Смирнова занимала должность помощницы Александра Беглова еще в его бытность представителем Президента России на Северо-Западе. В то время она занималась созданием баз данных, в которых каждый департамент должен был систематизировать и представить во внутренней сети «паспорта регионов» с социально-экономическими, демографическими и другими статистическими данными, рассказал один из собеседников издания.

Смирнова Юлия Викторовна имеет степень кандидата физико-математических наук, сообщил «Экспертный центр электронного государства». Два последних года она также занималась в администрации Санкт-Петербурга цифровой моделью города. В последнее время она занимала должность советника по ИТ в аппарате губернатора. По данным «Фонтанка.ру» со ссылкой на слова коллег экс-советницы, «она в том числе помогала Беглову настраивать личный компьютер, работала в Excel».

В новой Юлия Смирнова займется вопросам цифровой трансформации города. Ожидается, что уже в 2021 г. администрация Санкт-Петербурга, по данным «Экспертного центра электронного государства», будет активно развивать проекты цифровизации по развитию сети МФЦ города, в здравоохранении и на транспорте.

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