На волнах 4G: «МегаФон» усилил сеть на набережных северной Венеции

Набережные и каналы Санкт-Петербурга визитная карточка города, а прогулки по ним излюбленное занятие туристов со всего мира – с начала водной навигации в 2025 г. по рекам города прокатилось на 12% больше туристов, чем годом ранее. К пику туристического сезона инженеры «МегаФона» завершили модернизацию мобильной инфраструктуры на ключевых набережных. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Для усиления сети «МегаФон» задействовал дополнительные средние и высокие частоты, улучшив зону покрытия и увеличив пропускную способность. Одновременно с этим специалисты активировали технологию MIMO 4Х4 на базовых станциях, передающую данные по четырем независимым каналам. Эти меры обеспечили высокую скорость мобильного интернета до 200 Мбит/с и стабильное соединение, позволяя туристам комфортно стримить видео, быстро загружать контент и общаться.

Обновленное оборудование охватывает Дворцовую, Воскресенскую, Выборгскую, Арсенальную, Пироговскую, Петроградскую набережные, а также набережные реки Фонтанки, Мойки и Обводного канала. Помимо самих набережных, базовые станции обеспечивают стабильным сигналом прилегающие парки, музей, причалы для круизных лайнеров, зоны фуд-кортов и пункты проката.

«Санкт-Петербург ежегодно остается в топе туристических локаций России. К нам приезжают со всех уголков страны и зарубежья, только на набережных мы фиксируем рост мобильного трафика на 35% в сравнении с прошлым годом. Для комфорта гостей мы оптимизировали нашу сеть, объединив разные частоты и задействовав современные технологии. Теперь даже проходя на корабле по Неве можно за доли секунды загрузить 4К-видео на свою страницу и общаться с близкими по видео без лагов», — сказал директор «МегаФона» в Санкт-Петербурге Денис Трофимчук.