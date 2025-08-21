Разделы

Безопасность Телеком Мобильная связь
|

Волгоградцу свыше 9 тыс. раз пытались дозвониться мошенники

МТС с помощью сервиса «Защитник» проанализировала количество и продолжительность нежелательных звонков, поступивших жителям Волгоградской области в первом полугодии 2025 г. За шесть месяцев в регионе заблокировано более 8 млн нежелательных вызовов — это на 13% больше, чем годом ранее. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В общей сложности жители Волгоградской области избежали около 1,8 млн минут нежелательных разговоров. В среднем каждый такой вызов длился около 14 секунд.

Рекордным стал показатель одного волгоградца: ему пытались дозвониться более 9 тыс. раз. Все звонки были автоматически распознаны как спам или мошенничество и заблокированы системой.

Артем Натрусов, вице-президент по ИТ «Евраза»: В металлургии выживут только предприятия с низкой себестоимостью
цифровизация

Наиболее часто в регионе фиксируются вызовы, замаскированные под номера банков и финансовых организаций, а также рекламные рассылки и социологические опросы. Существенная часть звонков классифицируется как потенциально мошеннические.

«В Волгоградской области мы видим, что активность телефонных мошенников продолжает расти — только за год число заблокированных вызовов увеличилось на 13%. Чтобы эффективно защищать наших абонентов, мы постоянно совершенствуем алгоритмы «Защитника» и усиливаем его возможности с помощью технологий искусственного интеллекта. Сервис способен не только блокировать подозрительные звонки, но и предупредить абонента во время разговора о риске мошенничества», — отметила директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Обзор: Кадровый электронный документооборот 2025

Veon продал свой скандальный актив властям

От диалоговых ботов к автономным помощникам: ИИ-агенты — один из ключевых трендов на российском рынке

Новая схема онлайн-обмана. Россиян пугают микрозаймами, которых они не брали

Топ-35 игроков российского рынка ИИ-решений в 2024 г. заработали ₽43 млрд

Veon близок к выводу «Киевстара» на Nasdaq. Инвесторы поддержали сделку

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие бесплатные приложения-пульты для телевизора: выбор ZOOM

Лучшие роботы-пылесосы стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

За какие функции и характеристики телевизора нужно платить в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: