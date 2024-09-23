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Волгоградская область запускает программу по поиску уязвимостей 

Волгоградская область — третий субъект России, который запустил программу на Bi.Zone Bug Bounty. В рамках программы независимые исследователи безопасности смогут проверить уровень защищенности информационных ресурсов органов исполнительной власти Волгоградской области.Сумма вознаграждения багхантерам будет зависеть от критичности обнаруженных уязвимостей. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone.

Сергей Барыкин, заместитель директора ГБУ ВО «ЦИТ ВО»: Запуск программы на платформе Bi.Zone Bug Bounty — это не просто важный шаг в развитии кибербезопасности региона, но и возможность интеграции передовых методов поиска уязвимостей. Мы стремимся к тому, чтобы информационные ресурсы органов исполнительной власти Волгоградской области соответствовали самым высоким стандартам защиты, и привлечение багхантеров является важной частью этого процесса.

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Андрей Левкин, руководитель продукта Bi.Zone Bug Bounty: Мы отмечаем все больший интерес к багбаунти как инструменту анализа защищенности внешнего периметра. За последний год на нашей платформе в шесть раз выросло число программ от госсектора. Привлечение сообщества исследователей безопасности позволит постоянно получать информацию об уязвимостях, оперативно исправлять баги и предотвращать их эксплуатацию злоумышленниками.

Bi.Zone Bug Bounty — платформа компании по управлению цифровыми рисками Bi.Zone. Платформа позволяет проверить уровень защищенности внешней инфраструктуры с привлечением независимых исследователей: компании размещают программы и получают отчеты об обнаруженных уязвимостях. Багхантеры при этом выбирают интересные для себя программы, ищут уязвимости и получают денежное вознаграждение за подтвержденные баги.

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