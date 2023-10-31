В Волгоградской области начнут готовить специалистов в области цифровой моды

Цифровая экосистема МТС запускает всероссийскую образовательную программу по цифровой моде на онлайн-платформе «Поколение М». За короткий срок школьники из Волгоградской области получат базовые навыки дизайнера цифровой одежды, освоят технологии 3D-моделирования и узнают, как с помощью искусственного интеллекта МТС генерировать в нейросети различные элементы дизайна. По итогам обучения участники создадут собственную виртуальную модную коллекцию, а лучшие работы будут выпущены в коллаборации с популярным фэшн-брендом. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Онлайн-курс на образовательной платформе «Поколение М» разработан командой MTS AI и экспертами фэшн-индустрии с учетом современных тенденций в моде и цифровых технологий. Программа курса охватывает различные аспекты цифровой моды, включая создание виртуальной одежды, обуви и аксессуаров в профессиональных программах по моделированию. Школьники научатся работать с трехмерными моделями, кастомизировать идентичные копии существующих тканей, освоят виртуальную примерку одежды на разные типы фигур, а также узнают, как применять возможности нейросетей на базе искусственного интеллекта МТС в создании уникальных графических элементов.

По итогам прохождения курса юные диджитал-дизайнеры смогут принять участие во всероссийском конкурсе по созданию виртуальной капсулы мерча для МТС. Жюри, в состав которого входят представители индустрии моды и эксперты экосистемы МТС, оценят творческий потенциал и оригинальность каждого проекта. Лучшие работы будут выпущены в производство в коллаборации с молодежным фэшн-брендом. Капсульную модную коллекцию, созданную победителем, можно будет приобрести во флагманских магазинах МТС.

«Сфера дизайна одежды в Волгограде развита на высоком уровне. Искусственный интеллект постепенно становится неотъемлемой частью нашей жизни и проникает в разные сферы, в том числе – в моду. Уверена, что участие в подобном курсе станет для творческих волгоградцев не только возможностью стать специалистом в области цифровой моды, но и вдохновит их на творчество и инновации», - отметила директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.

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