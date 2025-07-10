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Количество умных устройств в Волгоградской области выросло почти втрое

МТС зафиксировала прирост количества умных устройств в Волгоградской области на 189% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. В топе отраслей, где наиболее активно применяются цифровые решения — ЖКХ и энергетика. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Самые высокие темпы прироста отмечены в жилищно-коммунальной сфере, энергетике, транспорте и логистике. Так, умные устройства для бизнеса в Волгоградской области стали активнее использовать ресурсоснабжающие организации. Интеллектуальные датчики в режиме реального времени собирают и передают показания счетчиков, рассчитывают расход электроэнергии и воды, а также сигнализируют о возможных сбоях. Это позволяет снизить влияние человеческого фактора, повысить точность учета и оперативно реагировать на аварийные ситуации.

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На втором месте по числу подключенных М2М-устройств — охранные предприятия. Благодаря автоматическому обмену данными они дистанционно следят за сохранностью объектов недвижимости и транспорта, а также обеспечивают мониторинг сигналов тревоги. Завершает тройку лидеров по числу цифровых решений транспортно-логистическая отрасль. Здесь M2M-устройства применяются для отслеживания движения общественного транспорта и грузов, контроля за расходом топлива, состояния двигателя, маршрутом и другими параметрами.

«Стремительный рост количества умных устройств в Волгоградской области говорит о высокой заинтересованности бизнеса и государственных организаций в цифровизации процессов. Автоматизация в ЖКХ, энергетике и логистике — это уже не просто тренд, а необходимое условие для повышения эффективности работы. Мы видим, как технологии IoT становятся повседневным инструментом в самых разных отраслях региона – например, специальные датчики могут использоваться для управления умными светофорами, которые анализируют текущую ситуацию на дороге и принимают решения об оптимальной продолжительности каждого сигнала, для передачи данных с камер видеонаблюдения и управления автопарком», — сказала директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.

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