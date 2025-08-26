Разделы

МТС: волгоградцы в два раза чаще обновляют смартфоны по трейд-ин

МТС фиксирует рост интереса к программе трейд-ин среди жителей Волгоградской области. С начала 2025 г. количество обменов старых смартфонов на новые в розничной сети компании увеличилось на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В этом году волгоградцы заметно чаще сдавали устройства летом в отличие от 2024 г., когда пик активности пришелся на весну. Так, за июнь-август 2025 г. количество обменов оказалось в два раза выше, чем за тот же период прошлого года. Наиболее активным стал июль, что эксперты связывают с сезонным ростом покупок перед началом учебного года. Рост интереса к трейд-ин также объясняется увеличением размеров скидок: в 2025 г. максимальная выгода при покупке нового смартфона достигла 20 тыс. руб., что на 26% больше, чем в прошлом году. Размер скидки зависит от модели и производителя сдаваемого устройства.

Чаще всего жители Волгоградской области, как и в целом по стране, выбирают смартфоны марки Samsung. По итогам лета их доля составила 88% всех сделок. Наибольшим спросом пользовалась премиальная модель Galaxy S25 Ultra. На втором месте остаются устройства Apple (3%), третью позицию занимает Huawei (2%).

Что касается сдаваемых по трейд-ин устройств, здесь также лидирует Samsung — на него пришлось 46% обменов. Далее следуют телефоны Xiaomi (21%) и Apple (7%).

«Мы видим, что волгоградцы активнее пользуются программой трейд-ин. За последние месяцы жители региона в два раза чаще стали обменивать старые смартфоны на новые, чем год назад. Для многих это удобный и выгодный способ обновить гаджет — получить современное устройство с существенной скидкой и при этом внести вклад в ответственное потребление», — отметила директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.

