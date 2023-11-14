Каждый третий звонок в Волгоградской области совершается через мобильный интернет

Цифровая экосистема МТС сообщает о многократном росте использования абонентами Волгоградской области мобильного интернета при совершении голосовых вызовов с начала 2023 г. Доля звонков, выполняемых с помощью технологии VoLTE (Voice Over LTE), выросла до 35% от общего голосового трафика в регионе. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Технология VoLTE позволяет волгоградцам звонить через интернет, в том числе, на городские номера, вне зависимости от того, установлены у абонента популярные мессенджеры или нет. Звонки через мобильный 4G-интернет, в отличии от звонов в сети 2G или 3G, дают возможность одновременно разговаривать по смартфону и не прерывать интернет-сессию, к примеру, просматривать онлайн-карты или продолжать загрузку файлов. При этом звонки через VoLTE тарифицируются, как обычные вызовы – дополнительно ничего оплачивать не нужно.

«Мы внедрили голосовую связь нового поколения в регионе в начале этого года и за короткий срок увидели значительный интерес у жителей. Уже сейчас больше трети звонков совершается волгоградцами через мобильный интернет. Технология VoLTE значительно повышает качество звука по сравнению с обычной сотовой связью, при этом голос собеседника настолько чистый, как будто вы говорите с ним лично, а не находитесь в километрах друг от друга», — отметила директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.

Для того, чтобы пользоваться новыми возможностями, на номере должна быть подключена бесплатная функция «Интернет-звонки. Технологическая метка». Добавить ее можно с помощью USSD-команды *111*6#, в приложении «Мой МТС» или в личном кабинете. В настройках телефона необходимо активировать функцию VoLTE. Пошаговые инструкции для различных брендов смартфонов можно посмотреть на сайте «МТС медиа».

Василий Гурьев, «Инферит ИТМен»: Исследование показало, что в 2024 году бизнес купит именно инфраструктурное ПО Бизнес

***

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.