Жители Волгоградской области стали на 37% чаще использовать искусственный интеллект во время онлайн-встреч

МТС фиксирует рост интереса к ИИ-инструментам в онлайн-встречах и мероприятиях на платформе для бизнес-коммуникаций и совместной работы «МТС Линк» в Волгоградской области. В I квартале 2025 г. жители региона стали использовать такие функции на 37% чаще, чем годом ранее. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Возможности искусственного интеллекта помогают участникам встреч расшифровывать собрания, формировать краткие резюме обсуждений, а также применять аудио- и видеоэффекты для удобной и продуктивной коммуникации.

Активность на платформе в Волгоградской области заметно увеличилась: за I квартал 2025 г. пользователи МТС Линк провели онлайн-встречи почти в 3,6 раза больше, чем за аналогичный период 2024 г. Отечественное решение в регионе используют государственные организации, частный бизнес, научные организации, а также ведущие ВУЗы, среди которых ВолгГТУ и ВолГАУ.

«Безопасные и технологичные решения для коммуникаций сегодня востребованы как в госсекторе, так и в бизнес-среде Волгоградской области. «МТС Линк» полностью заменяет зарубежные аналоги, работает на отечественных серверных мощностях и включен в реестр российского ПО. Рост числа онлайн-встреч и интереса к ИИ-функциям подтверждает: пользователи активно интегрируют платформу в свои рабочие процессы и делают коммуникации более эффективными», – отметила директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.