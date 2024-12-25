Волгоградцы стали чаще проводить онлайн-мероприятия в 2024 году

МТС проанализировала востребованность онлайн-формата для проведения деловых встреч и мероприятий в российских регионах в 2024 г. Так, по данным платформы для бизнес-коммуникаций «МТС Линк», Волгоградская область вошла в топ-10 самых активных регионов, где в 2024 г. проводили наибольшее количество вебинаров. При этом самым активным периодом для деловой активности волгоградцев в течение года было время с 10 до 12 утра и с 15 до 17 дня. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Волгоградская область вошла в число лидеров по количеству проведенных вебинаров. По данным экспертов «МТС Линк», в 2024 г. количество уникальных участников онлайн-мероприятий на платформе выросло на 13% по сравнению с 2023 г. В Волгоградской области период деловой активности в формате дистанционных встреч фиксируется с 10:00 до 12:00 и с 15:00 до 17:00. При этом, пиком активности стало время с 16:00 до 17:00.

Трендом 2024 г. стало использование волгоградцами функций на основе искусственного интеллекта. Самая популярная – включение замены или размытия фона (ее выбирает почти половина пользователей). На втором месте — автоматическая расшифровка (22% случаев применения ИИ), на третьем — шумоподавление (13%). В 9% случаев ИИ используется в развлекательных целях: пользователи примеряют маски или цифровые аватары. В 5% ситуаций пользователи применяют ИИ для экономии времени на просмотр записей встреч — функции подведения итогов встреч и видеохайлайтов. При этом 89% пользователей остались удовлетворены точностью и качеством текстовых итогов.

«Отечественная платформа «МТС Линк» в Волгоградской области набирает популярность. Цифровое решение в регионе активно используется в работе учебными заведениями, государственными учреждениями, а также бизнес-структурами. Так, например, в ВолгГТУ и ВолГАУ с помощью «МТС Линк» провели множество мероприятий, в том числе первый всероссийский форум раннего аграрного образования «Агроклассы 2.0», всероссийское совещание агрохимических служб, где единовременно приняли участие более 400 человек со всей страны», - отметила директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.