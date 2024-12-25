Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Волгоградцы стали чаще проводить онлайн-мероприятия в 2024 году

МТС проанализировала востребованность онлайн-формата для проведения деловых встреч и мероприятий в российских регионах в 2024 г. Так, по данным платформы для бизнес-коммуникаций «МТС Линк», Волгоградская область вошла в топ-10 самых активных регионов, где в 2024 г. проводили наибольшее количество вебинаров. При этом самым активным периодом для деловой активности волгоградцев в течение года было время с 10 до 12 утра и с 15 до 17 дня. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Волгоградская область вошла в число лидеров по количеству проведенных вебинаров. По данным экспертов «МТС Линк», в 2024 г. количество уникальных участников онлайн-мероприятий на платформе выросло на 13% по сравнению с 2023 г. В Волгоградской области период деловой активности в формате дистанционных встреч фиксируется с 10:00 до 12:00 и с 15:00 до 17:00. При этом, пиком активности стало время с 16:00 до 17:00.

Как «умный» корпоративный портал повышает эффективность бизнеса
Бизнес

Трендом 2024 г. стало использование волгоградцами функций на основе искусственного интеллекта. Самая популярная – включение замены или размытия фона (ее выбирает почти половина пользователей). На втором месте — автоматическая расшифровка (22% случаев применения ИИ), на третьем — шумоподавление (13%). В 9% случаев ИИ используется в развлекательных целях: пользователи примеряют маски или цифровые аватары. В 5% ситуаций пользователи применяют ИИ для экономии времени на просмотр записей встреч — функции подведения итогов встреч и видеохайлайтов. При этом 89% пользователей остались удовлетворены точностью и качеством текстовых итогов.

«Отечественная платформа «МТС Линк» в Волгоградской области набирает популярность. Цифровое решение в регионе активно используется в работе учебными заведениями, государственными учреждениями, а также бизнес-структурами. Так, например, в ВолгГТУ и ВолГАУ с помощью «МТС Линк» провели множество мероприятий, в том числе первый всероссийский форум раннего аграрного образования «Агроклассы 2.0», всероссийское совещание агрохимических служб, где единовременно приняли участие более 400 человек со всей страны», - отметила директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Главные научные открытия 2024 года для ИКТ-отрасли: выбор CNews

Хакеры взломали магазин Европейского космоагентства и воруют у космических романтиков данные банковских карт

Сергей Голицын, Т1 ИИ: Есть стереотип, что ИИ доступен только крупным компаниям с большими бюджетами. Это не так

В Иране оттепель. Власти решили разблокировать WhatsApp*

10 шагов: создаем защищенный корпоративный файлообменник

У «Яндекса» почти не осталось международных проектов по ИИ. Из 10 стартапов остался только один

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Как организовать для компании квиз или викторину самостоятельно: лучшие сайты и приложения

Обзор Jimmy PW11 Pro Max: беспроводной моющий пылесос 5-в-1 с функцией самоочистки

Лучшие флагманские смартфоны 2024 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

35 000-летний котенок саблезубого тигра с сохранившимися усами найден в вечной мерзлоте в Сибири

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют
Показать еще