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«Лаборатория Касперского» займется развитием московской системы электронного голосования

ИТ в госсекторе

«Лаборатория Касперского» займется развитием московской системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Компания стала победителем соответствующего открытого конкурса в сфере государственных закупок.

Решение функционирует на базе блокчейн-технологий. Децентрализация и неизменность данных делают такие технологии идеальным вариантом для проведения онлайн-голосований, гарантируя невозможность изменения голосов и доверенный автоматический подсчет результатов.

Основное внимание при развитии решения будет уделено обеспечению безопасности на всех этапах электронного голосования, включая анонимность процесса голосования.

«При развитии системы Правительства Москвы будет учитываться опыт Лаборатории, накопленный при эксплуатации собственной системы электронного голосования, а также использованы средства обеспечения безопасности информации, необходимые для полноценной защиты от злоумышленников», — сказал Александр Сазонов, руководитель проекта ДЭГ в «Лаборатории Касперского».

Он также отметил, что исполнение контракта касается исключительно развития информационной системы. Доступ к данным избирателей и процессу голосования компания иметь не будет.

Ранее представители «Лаборатории Касперского» участвовали в рабочей группе по обеспечению дистанционного голосования на выборах в Мосгордуму в 2019 г., а также оказывали экспертную поддержку для ДИТ Москвы в процессе организации удаленного голосования относительно изменений в Конституции.

Кроме того, «Лаборатория Касперского» участвует в работе профильной рабочей группы ТК26 (технический комитет по стандартизации «Криптографическая защита информации»), в которой идет проработка вопросов технической реализации специфичных криптографических алгоритмов, требуемых в ДЭГ.

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