Polys бесплатно поможет РАНХиГС провести электронные выборы председателя Студенческого совета

Выборы председателя Студенческого совета РАНХиГС — главного органа студенческого самоуправления в вузе — пройдут в гибридном формате с использованием электронных бюллетеней и сервиса дистанционного электронного голосования на базе системы Polys. Этот сервис, основанный на блокчейн-технологии, является проектом центра инноваций «Лаборатории Касперского» и предоставляется Академии при Президенте Российской Федерации бесплатно.

РАНХиГС уже проводила электронное голосование посредством Polys два года назад, и тогда система подтвердила свои удобство и надежность. В нем приняли участие 14,4 тыс. избирателей, явка составила 20%. На обработке результатов сэкономили 30 часов. По прогнозам вуза, в этот раз явка превысит предыдущий показатель.

Пандемия и связанные с ней правила сильно ограничивают возможность проведения прямых выборов. В сложившихся условиях решение проводить дистанционное голосование особенно актуально: формат электронных бюллетеней безопасен и прост в реализации, а возможность сделать это вне участка с помощью смартфона или другого личного устройства позволяет избежать скопления студентов и снизить нагрузку на избирательные участки.

Проект Polys помогает вузу не отказываться от прямых выборов председателя Студенческого совета в столь непростое время. Голосование будет проводиться на модернизированной блокчейн-платформе Polys и даст возможность заметно сократить время обработки голосов. Избирательная комиссия сможет сообщить результаты выборов практически сразу после их завершения.

«Студенческое самоуправление крайне важно для любого вуза, оно позволяет сделать образовательный процесс продуктивным и комфортным для всех участвующих сторон. Председатель Студенческого совета, который избирается в результате прямого голосования, имеет гораздо большую легитимность в глазах студентов и может проводить более решительную политику по защите прав учащихся и развитию самоуправления. На фоне тревожной эпидемиологической обстановки организовывать масштабные голосования традиционным способом непросто, и мы рады помочь РАНХиГС сделать этот процесс максимально удобным и безопасным с помощью нашей системы и метода голосования с использованием электронных бюллетеней», — сказал Александр Сазонов, руководитель проекта Polys.

«В 2021 г. мы крайне тщательно подходим к организации очередных выборов председателя Студенческого совета РАНХиГС. Система Polys дает нам уверенность в том, что технический аспект голосования не потребует серьезного наблюдения. Это разработка, в надежности и эффективности которой мы уже убедились на собственном опыте. Именно поэтому мы рады в очередной раз получить поддержку со стороны “Лаборатории Касперского”», — отметил Артемий Атаманенко, председатель Студенческой избирательной комиссии РАНХиГС.