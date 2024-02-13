МТС включила LTE для новостроек «Олимпийского городка» Рязани

МТС запустила LTE в зоне нового строительства в микрорайоне «Олимпийский городок» Рязани. За счет установки дополнительного телеком-оборудования в одном из самых активно развивающихся районов города скорость передачи данных в сети МТС выросла до 100 Мбит/с.

МТС усилила покрытие скоростным мобильным интернетом в районе нового строительства ЖК «Северный» в микрорайоне, который занимает территорию 50 гектаров, включая побережье двух озер. Жилой комплекс расположен в районе ледового дворца рядом с центром большого тенниса и представляет собой городской квартал с отдельной территорией. Здесь уже возведено несколько многоквартирных домов высотой до 26 этажей и строительство продолжается.

Учитывая растущий голосовой и мобильный трафик, МТС установила дополнительное телеком-оборудование со стороны озер, разгрузив уже имеющуюся сеть и создав запас ёмкости для новостроек, которые будут сданы в 2024-2025 гг.

«Благодаря запуску сети LTE в зоне новостроек в «Олимпийском» застройщик сможет повысить оперативность производственных процессов, доставки материалов, проводить видео- и аудиосовещания на месте, риелторы могут проводить онлайн-показы недвижимости потенциальным покупателям. Впоследствии бизнес, управляющие компании, учреждения образования и спорта могут внедрять современные технологии в жилых и административных зданиях, устанавливать умное видеонаблюдение, контролировать потребление коммунальных ресурсов. А жители уже заселенных рядом домов – пользоваться цифровыми сервисами для работы и досуга: смотреть фильмы в HD-качестве, работать с порталом госуслуг и платформами для учебы, совершать звонки по видеосвязи, оплачивать покупки онлайн. Жители высоток теперь смогут оставаться на связи даже в часы пик», – сказал директор МТС в Рязанской области Александр Ляк.

Связью на этой территории также пользуются школы, вузы, Городская клиническая больница скорой медицинской помощи, поликлиники, часть Центрального парка культуры и отдыха, стадион ЦСКА и торговые центры, в общей сложности в районе проживает более 120 тыс. человек.

Также дополнительное телеком-оборудование обеспечит связью LTE большой район СНТ, в числе которых «Металлург», «Радист», «Родничок», «Труд», СНТ имени Мичурина и «Строитель». В них проживает более 700 человек.