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Знаменитый сервис заметок Evernote, созданный выходцами из СССР, избавился от сотрудников в США

Интернет-сервис для ведения заметок Evernote, основанный выходцами из СССР, увольняет оставшихся сотрудников в США и Чили. Работа над проектом будет осуществляться силами итальянской команды Bending Spoon, нового владельца Evernote.

Гудбай, Америка!

Сервис для ведения заметок Evernote уволит большинство сотрудников своих офисов в США и Чили, а также перенесет разработку и управление проектом в Европу, пишет Ars Technica со ссылкой на сообщение компании, опубликованное на ее официальном сайте.

Evernote с ноября 2022 г. принадлежит итальянскому разработчику мобильных приложений Bending Spoon, штаб-квартира которого расположена в Милане. Едва закрыв сделку по приобретению, в феврале 2023 г. компания уволила 129 сотрудников. Новый владелец, комментируя массовые сокращения, указал на то, что Evernote «не приносил прибыли в течение нескольких лет» и был «неустойчивым в долгосрочной перспективе».

Согласно сообщению компании, действующие сотрудники Evernote в США и Чили, пережившие зимнюю волну сокращений, 23 июня 2023 г. были уведомлены о том, что с 5 июля 2023 г. они более не работают на Evernote.

Точная численность персонала, попавшего под увольнение, неизвестна. Как отмечает Ars Technica, Evernote обычно выплачивает уволенным денежную компенсацию, равную заработку сотрудника за 16 недель, предоставляют медицинскую страховку, оплаченную на год вперед, индивидуальные бонусы, а также оказывает консультативную помощь иностранным специалистам, въехавшим в страну по рабочей визе.

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Фото: Evernote
Evernote уходит из США и Чили

По заявлению руководства Evernote, работа над проектом будет продолжена в Италии силами команды материнской компании Beding Spoon.

«Наши планы относительно Evernote амбициозны как никогда: в дальнейшем отдельная (и растущая) команда, базирующаяся в Европе, будет отвечать за продукт, – отметил Франческо Патарнелло (Francesci Patarnello), главный исполнительный директор Evernote. – Эта команда будет в идеальном положении для того, чтобы воспользоваться обширным опытом и силой более чем 400 сотрудников Bending Spoons, многие из которых работают над Evernote на постоянной основе с момента его приобретения».

Российские корни Evernote

Evernote – это веб-сервис для ведения заметок, которые могут состоять из текста, рукописного текста, веб-страниц, изображений, аудиофайлов и вложенных файлов любого формата. Заметки синхронизируются на всех устройствах, с которых пользователь заходит в аккаунт – на момент релиза сервиса такой подход к синхронизации считался новаторским и не был распространен.

Evernote был основан в 2008 г. Степаном Пачиковым, уроженцем СССР, с 1998 г. проживающим в США. Сооснователь и бывший гендиректор компании Фил Либин (Phil Libin) также является выходцем из СССР: он родился в Ленинграде и в возрасте восьми лет в 1972 г. переехал с родителями в США.

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Одним из первых инвесторов компании в 2009 г. стала российская «Тройка диалог». В 2012 г. она продала свою долю фонду Sequoia Capital. Также в Evernote вложились Meritech Capital и Nikkei.

В 2013 г. стоимость Evernote составила $1 млрд, объем инвестиций достиг $270 млн, а количество пользователей превысило 30 млн. В 2014 г. сервис перешагнул отметку в 100 млн пользователей.

Неприятности в раю

В 2015 г. Evernote провела две волны сокращений штата, а также закрыла офисы в Москве, Сингапуре и на Тайване. В этом же году на посту генерального директора компании Фила Либина сменил Крис О’Нил (Chris O’Neil). Кроме того, Evernote прекратила работу над продуктами Clearly и Skitch, чтобы сосредоточиться на ключевых для компании направлениях – заметках, синхронизации и поиске.

В августе 2018 г. произошел массовый исход топ-менеджеров из Evernote. Компанию покинули технический директор Анирбан Кунду (Anirban Kundu), финансовый директор Винсент Тулан (Vincent Toolan), директор по продукту Эрик Вробель (Erik Wrobel) и глава кадровой службы Мишель Вагнер (Michelle Wagner). Крис О’Нил увольнение руководителей высшего звена обосновал необходимостью устранения негативных последствий недавнего чрезмерного расширения компании, которое якобы привело к ее неэффективности.

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Как отмечает Ars Technica, с развитием рынка приложений для хранения заметок Evernote стало значительно сложнее зарабатывать, особенно с учетом выхода на него агрессивных новичков вроде Notion, которые со старта делали акцент на развитии инструментов совместной работы.

В 2021 г. Evernote выкупила Bending Spoon, среди разработок которой – такие приложения как фитнес-ассистент 30 Day Fitness, видеоредактор Splice и инструмент для восстановления фотографий Remini. Условия сделки стороны не раскрывали. По некоторым данным, аудитория сервиса на момент его приобретения итальянским разработчиком мобильных приложений составляла 250 млн пользователей, а годовая выручка компании достигала $100 млн.

Дмитрий Степанов

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