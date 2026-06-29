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Индексная книга (каталог) CNews*
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Трухин Максим

СОБЫТИЯ


29.06.2026 Merlion усиливает департамент продаж В2С 1
07.04.2009 Россия: Интернет-специалистам негде работать 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Трухин Максим и организации, системы, технологии, персоны:

Imhonet - Имхонет - Рекомендата 17 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1201 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1619 1
Data monetization - Монетизация данных 1946 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2641 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13488 1
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1256 1
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PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 665 1
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МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1717 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2647 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1453394, в очереди разбора - 728098.
Создано именных указателей - 196846.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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