Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 204079
ИКТ 15872
Организации 11988
Ведомства 1509
Ассоциации 1137
Технологии 3601
Системы 27067
Персоны 88969
География 3171
Статьи 1600
Пресса 1353
ИАА 760
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2878
Мероприятия 897

Балицкая Ольга

СОБЫТИЯ


09.11.2026 «Рольфтех» вступил в ассоциацию «МИТ — Мы ИТ» и будет участвовать в выработке стандартов перехода крупного бизнеса на российское ПО 1
21.11.2012 Пакт о ненападении: Parallels договорилась с «Яндексом», «Касперским» и другими не хантить программистов 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Балицкая Ольга и организации, системы, технологии, персоны:

EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 431 1
VK - Mail.ru Group - Компания ВК 3630 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 532 1
Acronis - Акронис 492 1
Yandex - Яндекс 9463 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5759 1
WikiMart - Викимарт 53 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 150 1
Microsoft - LinkedIn 710 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1323 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1776 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2810 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13897 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18508 1
TechMedia - Мой Круг - МойКруг 41 1
Тютюнджи Иван 1 1
Владимирская Алена 23 1
Протасов Станислав 37 1
Алексеева Марина 26 1
Манджиков Очир 56 1
Россия - РФ - Российская федерация 169659 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 930 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5895 1
Здравоохранение - Донорство - Переливание крови - Программы развития добровольного донорства крови 308 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5876 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1484381, в очереди разбора - 722082.
Создано именных указателей - 204079.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Что умеют умные очки в 2026 году: от фото до виртуальных экранов

Зачем планшету стилус в 2026 году: 5 самых производительных моделей с поддержкой стилуса

Безмолвный свидетель: как гаджеты умного дома следят за нами и собирают данные

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще