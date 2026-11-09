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Балицкая Ольга
СОБЫТИЯ
Публикаций - 2, упоминаний - 2
Балицкая Ольга и организации, системы, технологии, персоны:
|EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 431 1
|VK - Mail.ru Group - Компания ВК 3630 1
|Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 532 1
|Acronis - Акронис 492 1
|Yandex - Яндекс 9463 1
|Kaspersky - Лаборатория Касперского 5759 1
|WikiMart - Викимарт 53 1
|Островок.ру - Ostrovok.ru 150 1
|Microsoft - LinkedIn 710 1
|HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1323 1
|Тютюнджи Иван 1 1
|Владимирская Алена 23 1
|Протасов Станислав 37 1
|Алексеева Марина 26 1
|Манджиков Очир 56 1
|Россия - РФ - Российская федерация 169659 1
|Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 930 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1484381, в очереди разбора - 722082.
Создано именных указателей - 204079.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1484381, в очереди разбора - 722082.
Создано именных указателей - 204079.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.