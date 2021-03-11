В ОЭЗ «Технополис «Москва» назвали профессии будущего

В ближайшие три-пять лет на рынке труда будут больше всего востребованы кроссплатформенные специалисты, заявила в ходе открытой лекции в ОЭЗ «Технополис «Москва» эксперт в области рекрутинга Алена Владимирская.

Мероприятие состоялось на площадке «Печатники» в очном и онлайн-формате. Основной аудиторией стали студенты и молодые специалисты, которые только определяются с профессией или делают первые шаги в своей работе.

«Сочетание компетенций в ИТ и традиционной отрасли делает специалиста в разы более востребованным и высокооплачиваемым. Такие кадры сегодня нужны, например, в стремительно развивающейся телемедицине, где важно владеть и информационными технологиями, и непосредственно профессией врача. Финансы, образование, агропром также нуждаются в профессионалах со знанием информационных технологий, поскольку эти отрасли трансформируются в финтех, онлайн-обучение, городские фермы», – сказала Алена Владимирская.

По ее прогнозам, область ИТ будет также переживать период роста в ближайшие пять-семь лет. Растущими сферами приложения труда она считает и индустрию развлечений, опять же во многом в онлайн-формате, а также все, что связано со средой обитания – применительно к России, по мнению спикера, это освоение Арктики.

В сфере промышленности Алена Владимирская предрекает масштабную автоматизацию производственных процессов. По ее мнению, простые рабочие функции будут переходить от человека к машинам, останутся только такие профессии и квалификации, где от работника требуется высокий уровень знаний, принятие решений и творческий подход. Она призвала слушателей расти профессионально, осваивать технологии, но главное – любить свое дело.

«Россия – одна из стран, где хорошо делать карьеру, здесь она делается быстро: меньше историй про возраст, про бюрократию. И особенно последний год, когда мир на карантине из-за пандемии. В России с работой и карьерой намного лучше, поэтому стройте карьеру здесь», – отметила Алена Владимирская.

Технологическое предпринимательство, которое развивается в особой экономической зоне столицы, максимально отвечает вызовам времени, считает генеральный директор ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадий Дегтев.

«На площадках ОЭЗ сформированы целые кластеры производств для перспективных отраслей – медицины, фармацевтики, электроники, робототехники, информационно-телекоммуникационных технологий. Компании делают ставку на новые разработки и высокую производительность и уже сегодня растят кадры с новыми навыками. Кооперация ОЭЗ Москвы с образовательными учреждениями, стажировки, разработки резидентов в области учебных программ и оборудования содействуют появлению востребованных профессий и специалистов с высоким уровнем актуальных компетенций», – отметил он по итогам мероприятия.