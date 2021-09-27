Whoosh запустил шеринг электровелосипедов

В приложении сервиса Whoosh пользователи могут арендовать электробайки. Пилотный проект рассчитан на 200 велосипедов в Москве. Электровелосипеды имеют больший запас хода и могут стать альтернативным видом транспорта.

Проект собираются реализовывать в Москве и некоторых городах Московской области — Мытищах, Красногорске, Люберцах, Одинцово. Первые 4 электробайка уже были опробованы на парковках в районе третьего транспортного кольца. Они доступны для аренды в последней версии приложения Whoosh на iOS и Android.

Тарифная сетка аналогична кикшерингу (аренде электросамокатов): 50 руб. стоит старт поездки, цена минуты меняется в зависимости от спроса: от 5 до 9 руб. Страховка 35 руб. подключается в приложении.





Парковки отмечены значком «Р» в приложении. Чтобы припарковаться, нужно достать парковочный трос из углубления в заднем крыле, обмотать им парковочный столбик и воткнуть в специальный паз на заднем колесе электробайка — пока трос в пазе, колесо заблокировано. По существующим ПДД велосипед может ехать по велодорожкам или, в случае их отсутствия, по краю проезжей части. Езда по тротуару разрешена только в исключительных случаях. Например, если ни по велодорожкам, ни по правому краю проезжей части или обочине двигаться невозможно.

На электровелосипеде нет привычной пользователю кикшеринга кнопки газа. Для старта нужно просто сесть на велосипед и сделать несколько проворотов педалями — электродвигатель включится автоматически и «поможет» пользователю быстрее набрать скорость.



Модель велобайка обладает усиленной рамой, способной выдерживать до 120 кг. Сидение регулируется по высоте, колеса рассчитаны на активное использование и сглаживают неровности дороги. Электропривод помогает в разгоне до 25 км/ч и потом выключается, не способствуя дальнейшему набору скорости. У велосипеда два барабанных тормоза спереди и сзади, держатель для телефона оборудован беспроводной зарядкой. Передняя фара и задний стоп-сигнал при движении активируются автоматически. Корзина с фиксирующими ремешками выдерживает нагрузку до 5 кг.

Электровелосипедом управляет блок IoT: он передает телеметрию об устройстве в облачную платформу, в которой происходят анализ данных и передача команд обратно на электровелосипед и в пользовательское приложение. Так осуществляется контроль за процессом аренды и состоянием электробайка. Блок IoT, платформа и приложение разработаны специалистами Whoosh.

«Мы нацелены дальше развивать микромобильность в городах, поэтому расширяем линейку микромобильного транспорта. В рамках пилотного проекта тестируем, насколько такой продукт может быть востребован, собираем впечатления от пользователей, смотрим метрики и пониманием, что следует сделать прямо сейчас для повышения качества продукта и сервиса», — говорит сооснователь и генеральный директор Whoosh Дмитрий Чуйко.