Whoosh разработал алгоритмы для повышения безопасности маршрутов электросамокатов

Whoosh провел первый в России хакатон в сфере микромобильности. Его поддержал ЦОДД и Дептранс Москвы, представители этих организаций оценивали решения разработчиков и проводили менторские сессии. Перед участниками поставили задачи повышения эффективности и безопасности маршрутов и улучшению транспортной доступности городов. Финалисты представили готовый код, который сможет стать частью программно-аппаратной платформы Whoosh.

Хакатон Whoosh Mobility Hack проходил с 16 по 26 июля. Из более 200 заявок организаторы отобрали 127 участников, поделившихся на 38 команд. Перед разработчиками, урбанистами и аналитиками стояла задача на базе городских данных, а также данных от кикшеринга, такси, каршеринга и подготовить проект, позволяющий построить безопасный маршрут движения на электросамокатах, разработать оптимальные мультимодальные пути для передвижения по городу и определить слепые зоны с низкой транспортной доступностью. Участники соревновались за призовой фонд в 300 000 рублей и возможность выиграть сертификаты от Skillbox. Победила команда студентов НИТУ МИСиС, представив встроенный планировщик безопасного и эстетически насыщенного маршрута для электросамоката на базе нейронной сети.

Самыми запоминающимся проектами для жюри стали: алгоритм для оптимального распределения электросамокатов по городу, препятствующий их концентрации, повышающий транспортную доступность, а также улучшающий внешний облик города; планировщик маршрута, учитывающий параметры его безопасности, удобства и красочности дороги. Кроме комфортной поездки, можно выбрать поездку с «исторической нагрузкой» — поехать мимо исторических мест или мест максимально красивыми видами; построение профиля вождения пользователя на базе анализа и оценки стиля его поездок. Анализ данных поездки, например, частоты использования газа и тормоза, перепады скорости могут говорить о не самой аккуратной манере вождения, возможно, такому водителю стоит дополнительно замедлять самокат.

Виртуальный помощник, помогающий пользователю оптимизировать маршрут, сделать поездку комфортнее и безопаснее. Он поможет выбрать короткий и быстрый маршрут, избежать подземных или надземных переходов, объехать места, где чаще всего случаются аварии или много препятствий на пути (бордюры, столбы и т.д.).

Алгоритм, позволяющий динамически изменять скорость в зависимости от факторов движения: количества пешеходов, аварийности маршрута, качества покрытия дорог и т.д. Проект требует очень тонкой и аккуратной настройки самоката и его электроники, но позволит замедлить самокат в час-пик с большим трафиком пешеходов, например в районе популярной остановки транспорта.

Финалисты представили готовый код, который сможет стать частью программно-аппаратной платформы Whoosh. Прямо сейчас компания находится в стадии обсуждения внедрения финальных решений. Некоторым участникам будет сделано предложение о работе в Whoosh.

Модератором мероприятия был Алексей Радченко, урбанист, создатель автор проектов «Карта ДТП» и transmetrika.com, специалист по городскому и транспортному планированию. Жюри состояло из представителей Дептранса, ЦОДД, Skillbox и команды Whoosh.

Композитный ИИ: что это такое и зачем он нужен? Искусственный интеллект

«Главным приоритетом Whoosh была и остается безопасность пользователей, Для поиска новых идей в области безопасности, эффективности сервиса и транспортной доступности городов мы организовали хакатон и совместно с ИТ-сообществом нашли новые возможности по улучшению сервиса, —говорит основатель Whoosh Дмитрий Чуйко. — Все участники продемонстрировали высокую вовлеченность, все решения реализованы на высоком уровне. Понятно, что за несколько дней такие глобальные задачи не решаются, но это хорошая база для масштабных решений, которые мы готовы дорабатывать и внедрять».

«Самокаты уже стали полноценной частью транспортной системы и более 50% поездок на них выполняют транспортную функцию. Грамотный анализ сценариев поездок позволяет повышать эффективность развития мобильности в городе, поэтому мы со своей стороны готовы поддерживать проведение подобных мероприятий, делиться необходимыми данными, предоставлять площадки и всё необходимое. Участники хакатона смогли проделать серьёзную работу в сжатые сроки, мы вместе с экспертами с интересом ждали результатов проектов победителей, полученные данные будут учтены в развитии городской системы транспорта и дальнейшем стратегическом планировании. Надеемся, что проведение таких мероприятий позволит повышать интерес к транспортной сфере и привлекать молодых специалистов к решению реальных задач», — говорит руководитель проектов шеринга Дептранса Москвы Магомед Колгаев.

«Я верю в нетривиальность идей, появляющихся в процессе брейншторма, у людей, для которых область обсуждения не является в профильной, и в исключительную полезность таких идей в случае, если они будут услышаны заинтересованными. Здесь хакатон превзошел все ожидания, — Анастасия Нестерова, менеджер проекта по анализу данных о местоположении машин такси, каршеринга и самокатов ПРОдвижение (ЦОДД). — Участники познакомились с источниками данных и инструментами, которыми пользуются Whoosh и сотрудники транспортного комплекса Москвы для эффективного решения тех или иных вопросов и предложили последним свой взгляд на способы анализа имеющихся данных».

«Участники показатели высокий уровень подготовки: не зря у членов жюри было много вопросов, кому отдать первые три места, и разница между командами была буквально в один балл. Круто, что проводятся такие хакатоны - с одной стороны, это хороший шанс проявить себя для тех, кто только входит в профессию, а с другой - возможность двигать индустрию вперед, создавая интересные решения. К тому же, это отличный нетворкинг: возможность презентовать свои работы жюри, среди которых действующие специалисты, открывает перспективы для дальнейшего сотрудничества», — говорит бренд-директор Skillbox Влад Ситников.