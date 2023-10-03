Whoosh публикует операционные результаты за девять месяцев 2023 года

ПАО «Вуш холдинг», компания-разработчик решений для микромобильности и оператор краткосрочной аренды электросамокатов в России, объявляет операционные показатели группы Whoosh за девять месяцев 2023 г.

Количество поездок за этот период составило около 89,6 млн, показав рост на 92% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г.

У сервиса Whoosh около 19,6 млн зарегистрированных аккаунтов, по сравнению с 11,3 млн год назад, рост на 73%.

Количество локаций присутствия сервиса на конец сентября 2023 г. составило 53 города против 40 год назад.

Среднее количество поездок на активного пользователя* за девять месяцев 2023 г. выросло на 43% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. и составило 13,7 поездок.

По оценке компании, доля Whoosh по количеству поездок в России за девять месяцев 2023 года составляет около 50%.

Операционные показатели за девять месяцев 2023 года

Дмитрий Чуйко, основатель и генеральный директор Whoosh: «Успешные операционные результаты за девять месяцев показывают, что наш сервис пользуется стабильным спросом пользователей не только в жаркие летние месяцы, но и осенью. Самокаты используют ежедневно как транспорт. Рост количества поездок вместе с увеличением количества поездок на активного пользователя показывает, что кикшеринг становится все более популярным способом перемещения для горожан. Мы как компания стараемся не только наращивать бизнес показатели, но и организовывать социально важные проекты, которые локально решают транспортные задачи. Так, в сентябре мы подписали соглашение о сотрудничестве с МГТУ им. Баумана в области развития микромобильности на территории университета. В рамках соглашения Whoosh обеспечивает студентов, сотрудников и посетителей университета необходимой инфраструктурой и средствами микромобильности, электросамокатами и электровелосипедами, что позволяет комфортно и быстро перемещаться между корпусами. Самокаты пользуются высоким спросом и решают конкретную задачу в конкретном месте. Ожидаем, что дальше будет все больше аналогичных проектов, и со своей стороны готовы содействовать транспортному развитию в городах, обеспечивая людей современными и удобными средствами передвижения».

*активный пользователь – пользователь, который совершил хотя бы одну поездку на транспорте Whoosh за период.