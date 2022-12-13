Российский прокат самокатов умерил аппетит и снизил объем IPO в два раза

IPO кикшерингового сервиса Whoosh пройдет по нижней отметке ценового диапазона — 185 руб. за одну акцию. Также не будет второй составляющей размещения, в ходе которой акционеры сервиса собирались продать часть принадлежащих им ценных бумаг. В итоге объем размещения снизится с 5 млрд руб. до 2,3 млрд руб.

Новые параметры IPO Whoosh

Кикшеринговый сервис Whoosh уточнил параметры предстоящего первичного размещения акций (IPO) на Московской бирже. Ожидается, что оно состоится по цене 185 руб. за одну акцию. Это соответствует нижней границе ранее объявленного ценового коридора в 185–225 руб. На бирже будут продаваться акции головной структуры Whoosh — ПАО «ВУШ холдинг».

С учетом ожидаемой цены размещения, в ходе IPO будет осуществлена дополнительная эмиссия акций компании на сумму 2,1 млрд руб. Если бы размещение происходило по верхней границе ценового коридора, то объем размещения мог бы достичь 2,5 млрд руб.

Также ранее планировалось, что в IPO будет присутствовать второй компонент — существующие акционеры продадут свои акции на сумму до 2,5 млрд руб. То есть весь объем размещения мог составить 5 млрд руб. Теперь же от второго компонента было решено отказаться.

В то же время, как и планировалось ранее, существующие акционеры продадут акций на сумму до 10% от общего объема IPO для проведения возможной стабилизации на вторичных рынках. Таким образом, общий объем IPO может составить 2,3 млрд руб., а капитализации компании достигнет 20,6 млрд руб.

Whoosh снизил объем IPO в два раза

Окончательная цена размещения акций будет определена советом директоров Whoosh 13 декабря 2022 г. Компания, все ее существующие акционеры и аффилированные с ними лица подтвердили, что в течение 185 дней после завершения IPO они не будут продавать принадлежащие им акции.

Привлеченные средства будут направлены на финансирование инвестиционной программы Whoosh, в том числе на расширение парка электросамокатов, укрепление лидерских позиций на существующих рынках и выход в новые регионы. До 110 млн руб. может быть использовано на выплаты менеджменту в рамках расчетов по долгосрочной опционной программе мотивации.

Мнение аналитика

Аналитик «Финам» Леонид Делицын полагает, что если бы не геополитическая ситуация, капитализация Whoosh могла бы достичь 60 млрд руб., а объем размещения мог бы достигнуть 10 млрд руб. Текущие же параметры свидетельствуют о том, что андеррайтеры (организаторы IPO) не могут организовать спрос на акции компании.

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«У инвесторов существует определенный скептицизм в отношении бизнеса, имеющего сезонный характер, — объясняет Делицын. — К тому же на Западе у Whoosh нет аналогов среди публичных компаний: кикшеринговые сервисы если и выходили на биржу, то лишь путем слияния со SPAC (специальными компаниями, выходящими на биржу с целью последующего слияния). Впрочем, сейчас любое IPO в России можно будет считать моральным успехом».

Кому принадлежит Whoosh

Whoosh был запущен в 2019 г. в Москве. Сейчас сервис работает в 37 городах России, а также в Белоруссии и Казахстане. Основным акционером компании является ее гендиректор Дмитрий Чуйко; ему принадлежит 48% акций. Другим основателям — Сергею Лаврентьеву и Егору Баяндину — принадлежит 10,2% и 11,6% акций соответственно.

Финансовые и операционные итоги работы Whoosh

ООО «ВУШ ПДМ» владеет 5,3% акций Whoosh. Эта компания будет оператором программы мотивации сотрудников; в ней более чем 50% принадлежат Дмитрию Чуйко. Информация о еще одном акционере не раскрывается в соответствии с обновленными положениями законодательства. В то же время известно, что в 2021 г. структура ВТБ — фонд «ВТБ капитал пре-айпио фонд» — инвестировала в площадку $10 млн, получив в ней долю размером в 12,95%.

Выручка компании в 2021 г. составила 4,13 млрд руб, увеличившись по сравнению с 2020 г. в 4,8 раз. Показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходов на амортизацию) увеличился в семь раз до 2,65 млрд руб. Рентабельность по показателю EBITDA составил 64%. Чистая прибыль увеличилась за год в 8 раз — до 1,8 млрд руб. Чистый долг составляет 2,29 млрд руб., соотношение чистого долга к показателю EBITDA — 0,9.

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Количество клиентских поездок за первые девять месяцев 2022 г. составило 46,4 млн. Парк электросамокатов Whoosh увеличился с 1,3 тыс. на конец 2019 г. до 82 тыс. по состоянию на 30 сентября 2022 г. Количество зарегистрированных пользователей увеличилось с 1,6 млн на конец 2022 г. до 11,3 млн по состоянию на 30 сентября 2022 г.