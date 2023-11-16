Whoosh подвел итоги тестирования самоката, который «видит» и анализирует окружающую среду

Летом 2023 г. компания Whoosh протестировала самокат с компьютерным зрением и усовершенствованным дашбордом. Собственные разработки испытали в Москве. Устройства учились собирать и обрабатывать данные об окружающем пространстве, а также анализировать реакции и поведение пользователей. Этот пилот — часть проекта создания самоката разработки и сборки Whoosh.

Компания протестировала дашборд — новый крупный экран, взаимодействующий с пользователем, и модуль компьютерного зрения, считывающий и обрабатывающий данные вокруг устройства. Разработки установили на самокаты последней модели, а сами компоненты создали инженеры Whoosh в 2022–2023 гг. Цель проекта — протестировать технологии в городских условиях, проанализировать среду вокруг самоката, соотнести реакции пользователей с каждой ситуацией и улучшить эти разработки.

Модулями оснастили несколько сотен самокатов в Москве и Московской области. За время исследования такие устройства арендовали более 7500 пользователей Whoosh. Согласно опросу среди них, более 65% будут отдавать предпочтение самокату с крупным дашбордом, поскольку он удобнее.

Whoosh подвел итоги тестирования самоката, который «видит» и анализирует окружающую среду

Выводы и возможные сценарии применения технологии в сервисе

Устройства успешно распознавали людей, препятствия и разновидности дорожной разметки, например, пешеходные переходы. Также сервис изучил, как пользователи реагировали на препятствия и обстановку вокруг самоката.

С помощью компьютерного зрения сервис сможет настраивать скорость самоката, ориентируясь на окружающую обстановку, а не только на геолокацию. Сейчас Whoosh использует «медленные зоны», в которых скорость снижается автоматически. Если самокат едет медленнее не только на определенном участке, но и в местах скопления людей, то его удобнее использовать для транспортных поездок, а безопасность пользователей и окружающих повышается.

Распознавание дорожного покрытия поможет точнее определять зоны, где проезд запрещен и разрешен. Так, самокат сможет различать тротуар, проезжую часть и переход, а сервис — ограничивать движение там, где по ПДД оно запрещено.

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Дмитрий Чуйко, основатель и генеральный директор Whoosh: «Мы первыми в России разработали и протестировали компьютерное зрение для самоката в городских условиях. Было важно проверить, как технология ведет себя на практике, насколько точно собирает данные и анализирует поведение пользователей, удобна ли в эксплуатации. Предварительные итоги показали, что она работает корректно. Также мы выявили зоны роста: например, усилить прочность конструкции для крепления телефона. Это еще один шаг, приближающий нас к самокату собственной разработки, в котором мы используем лучшие решения, протестированные в полях. Впереди еще много открытий, мы продолжим работать с компьютерным зрением и искать наиболее удобные и современные способы взаимодействия самоката с пользователями. Сейчас нам важно оценить объем доработок модулей и варианты масштабирования, затем сконцентрируемся на оптимизации затрат на производство.

Это важный проект для развития культуры вождения пользователей электросамокатов. Мы не только предоставляем удобный транспорт, доставляющий из пункта А в пункт Б, но и регулируем стиль управления и влияем на соблюдение ПДД. Для этого мы используем собственные образовательные инициативы и технологии, которыми оснащаем самокаты».

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Whoosh — разработчик технологических решений для микромобильного транспорта и российский оператор одноименного кикшеринга. За 10 месяцев 2023 г. пользователи Whoosh совершили около 99 млн поездок, показав рост на 89% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. Whoosh представлен в России, Белоруссии, Казахстане и странах Латинской Америки. Общее количество пользователей сервиса — более 20 млн человек. Флот Whoosh составляет 148,6 тыс. самокатов.