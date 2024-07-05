В Whoosh назначен первый заместитель генерального директора

Антон Еремин назначен первым заместителем генерального директора в ООО «ВУШ» (бренд Whoosh). До сентября 2024 г. он продолжит занимать пост директора в совете директоров ПАО «ВУШ Холдинг».

С 2000 по 2022 г. Антон Ерёмин занимал должности коммерческого директора, заместителя и позднее генерального директора, председателя совета директоров в крупном российском авиа-холдинге. Участвовал в советах директоров российских и международных компаний. Основное образование Антон Ерёмин получил в Новосибирском государственном университете на факультетах физики и экономики.

Это назначение — продолжение выбранного компанией вектора на усиление управленческой вертикали. Whoosh продолжает активно расти и удерживает позиции на высококонкурентном рынке кикшеринга. «Для повышения стабильности в условиях масштабирования у нас должна быть очень крепкая и быстро реагирующая на изменения управленческая система, — сказал Дмитрий Чуйко, основатель и генеральный директор Whoosh. — Антон и его управленческий опыт совершенно точно помогут нам уверенно проходить дальнейшие этапы роста в любых условиях».

«Опыт работы в совете директоров дал мне понимание, как Whoosh и рынок работают, — сказал Антон Еремин. — Вижу, что мой опыт стратегического и операционного управления действительно может быть приложен в ежедневной работе этого бизнеса и способствовать не только дальнейшему росту, но и стабилизации в быстроменяющихся условиях».

До назначения на должность Антон Еремин являлся независимым директором совета директоров ПАО «ВУШ Холдинг». Обязанности в совете директоров он продолжит выполнять до сентября 2024 г.