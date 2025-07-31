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Whoosh запустил аренду электросамокатов по SMS для городов с ограничениями мобильного интернета

В городах, где наблюдаются сбои в работе мобильного интернета, сервис кикшеринга Whoosh запустил возможность начать и закончить поездку через SMS-сообщения. Так оператор сохраняет возможность пользоваться транспортом микромобильности уже зарегистрированным в сервисе пользователям. Функционал временный, сейчас он в тестовом режиме работает в 10 городах.

Для сохранения доступности микромобильного транспорта для горожан Whoosh научил самокаты начинать и завершать поездку с помощью SMS. Это тестовая функция, разработанная специально для городов, где бывает недоступен мобильный интернет. Открывать само приложение не требуется, это делает поездку возможной даже при отсутствии мобильного интернета на смартфоне. Для этого нужно убедиться, что SMS отправляется с номера, привязанного к аккаунту в приложении Whoosh.

Аренда транспорта по SMS уже доступна жителям Воронежа, Ростова-на-Дону, Краснодара, Омска, Красноярска, Липецка, Новороссийска, Сочи и Адлера, Волгограда, Ставрополя, Ижевска, Тольятти, Стерлитамака и Тюмени.

Как это работает: Все самокаты сервиса Whoosh оснащены IoT-модулем, который связывает их с системой. В числе прочего, он позволяет самокатам оставаться на связи с облачной платформой или работать автономно даже при недоступности мобильного интернета. Команда системе сервиса от пользователя о начале или завершении аренды на конкретном самокате в этом функционале приходит не через приложение, а через сообщение в SMS. У каждого самоката свой уникальный номер, поэтому есть возможность определить на каком пользователь планирует поехать. Это дополнительная функция, которая еще будет дорабатываться.

Как начать аренду с помощью SMS: Выбрать электросамокат Whoosh на парковке. Для старта поездки необходимо с номера телефона, который привязан к аккаунту Whoosh, отправить SMS на номер +79994445089 c текстом Старт (пробел) <номер СИМ>. Далее электросамокат станет доступен для поездки.

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Как завершить аренду с помощью SMS: Необходимо припарковать электросамокат Whoosh на любой удобной парковке для электросамокатов. С номера телефона, который привязан к аккаунту Whoosh, отправить SMS на номер +79994445089 c текстом Стоп (пробел) <номер СИМ>. Далее электросамокат завершит аренду.

О старте или финише поездки самокат уведомит пользователя, сменив подсветку и издав характерное звуковое уведомление.

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