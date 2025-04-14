Исследование T-ID и Whoosh: спрос на самокаты растет на 4% с каждым градусом тепла

Сервис авторизации T-ID от «Т-Банка» и российский сервис кикшеринга Whoosh проанализировали поведение пользователей, которые проходили авторизацию по T-ID в сезоне 2024 г, а также данные Whoosh. Исследование показало, кто чаще выбирает самокаты в качестве транспорта, в какое время совершают больше поездок и как на спрос влияет погода. Об этом CNews сообщили представители «Т-Банка».

Основные выводы

70% мужчин и 30% женщин предпочитают использовать самокаты. В молодом возрасте на самокатах чаще ездят мужчины, а в старшем — женщины.

Наиболее активные пользователи — люди в возрасте от 24 до 40 лет: на них приходится 32% от объема всех трат на самокаты. Самая высокая активность — в будние вечера: 30% всех поездок совершается с 17:00 до 20:00.

Повышение температуры на 1 °C летом увеличивает спрос на самокаты на 4%. В 2024 г. число покупок в категории кикшеринга выросло на 30%, число поездок — на 44%.

90% пользователей арендуют самокаты на короткие поездки — до 7 км.

Кому ближе формат кикшеринга и как меняется аудитория

По данным исследования, самокатами в 70% случаев пользуются мужчины, а в 30% - женщины. Мужчины предпочитают ездить на самокатах в молодом возрасте, они быстрее пробуют новые форматы транспорта и активнее включаются в использование самокатов. В более старшем возрасте ситуация меняется: на самокатах чаще ездят женщины.

Согласно статистике T-ID и Whoosh, женская аудитория 50+ постоянно прирастает. Именно в этом возрасте женщины чаще проходят обучение в Школе вождения, организуемой Whoosh, и после этого начинают регулярно использовать сервис. В возрастной группе 50-54 года доля мужчин и женщин в кикшеринге выравнивается.

Самая активная аудитория — пользователи от 24 до 40 лет. На них приходится 32% всех трат. Они арендуют электросамокаты в дополнение к личному или общественному транспорту, чтобы преодолевать короткие расстояния по городу. При этом у многих уже есть автомобиль или собственный электросамокат, но они выбирают кикшеринг за удобство и уверенность в техническом состоянии устройства.

Какое время выбирают для поездок и что влияет на спрос

Большинство поездок совершается в будни, в вечернее время — с 17:00 до 20:00. Около 90% поездок транспортные: от дома до метро, от работы до остановки. Средняя длина маршрута — до 7 км. При этом популярность самокатов практически не зависит от дня недели: самокаты востребованы и в будни, и в выходные.

Спрос напрямую зависит от погоды: летом каждый дополнительный градус приводит к росту числа поездок примерно на 4%. Самокат становится комфортной альтернативой душному транспорту, особенно в жару.

Сегмент кикшеринга в России растет быстрыми темпами. В 2024 г. число поездок в Whoosh увеличилось на 44% и составило 149,7 млн. Количество аккаунтов выросло на 35% — до 27,6 млн. Покупки в категории самокатов в целом увеличились на 30% по сравнению с 2023 г.