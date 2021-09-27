Хулиганы поплатились за порчу самокатов «Яндекса», Whoosh и Urent. Их наказали суммой с шестью нулями
Трое россиян в конце лета 2021 г. испачкали солидолом 800 электросамокатов «Яндекса», Whoosh и Urent в Москве. Их поймали, и им грозило уголовное наказание, но компании предложили им мировое соглашение с выплатой компенсации в размере около 1 млн руб. Вандалы согласились на эти условия и уже выплатили часть суммы. Поврежденные самокаты восстановлены.
Преступление и наказание
Компании Whoosh, Urent и «Яндекс Go» заключили мировое соглашение с москвичами, в конце августа 2021 г. обмазавшими более 800 электросамокатов этих компаний солидолом. Как сообщили CNews представители «Яндекса», сумма компенсации составила немногим больше 1 млн руб.
Трое жителей российской столицы по неустановленным на момент публикации материала причинам испачкали солидолом электронные панели самокатов. Инцидент произошел 26 августа 2021 г. Сильнее других в нем пострадала компания Whoosh – ей принадлежит около 500 поврежденных электросамокатов. Еще приблизительно 300 самокатов, испорченных продуктом нефтепереработки, являются собственностью Urent, а оставшиеся 25-30 – это самокаты «Яндекс Go».
Сразу после случившегося компании подали совместное заявление в полицию. В ее распоряжении оказались записи видеокамер, по которым полицейские смогли получить «фотографии группы лиц», причастных к порче имущества.
Вандалами в итоге оказались трое молодых мужчин в возрасте от 21-22 лет, проживающие в Москве. Помощь в их поимке компаниям оказали сотрудники ОВД по району Якиманка. По данным Telegram-канала Baza, ответственных за содеянное зовут Булат Ашихмин, Олег Лукин и Роман Лебедев. Они познакомились в комментариях под одним из роликов Евгения Понасенкова – российского публициста, не скрывающего свою нелюбовь к электросамокатам.
Как провести последний четверг лета
Судя по записям камер наблюдения, Лебедев, Лукин и Ашихмин прогуливались в центре города 26 августа 2021 г. Они преодолели расстояние от метро «Шаболовская» до станции «Октябрьская», затем прошли мимо Парка Горького и, наконец, дошли до метро «Комсомольская».
Весь этот променад занял у них в пределах трех часов. В процессе прогулки они мазали солидолом все без исключения самокаты, которые попадались им на пути, не оставляя без внимания и те, что были припаркованы около станций метро.
Силами московской полиции преступники были найдены. Успешная попытка смазать солидолом сотни индивидуальных средств передвижения в итоге вылилась для вандалов в реальную угрозу сперва административного, а затем и уголовного наказания за порчу имущества в крупном размере и нарушение правопорядка.
Компании пошли навстречу
Спасти хулиганов от уголовного наказания, как ни странно, помогли сами компании «Яндекс Go», Whoosh и Urent. Юристы владельцев самокатов предложили столичному трио пойти на мировое соглашение с ними.
Соглашение подразумевало выплату денежной компенсации в обмен на отзыв заявления в полицию. Провинившиеся приняли условие кикшеринговых сервисов и подписали необходимые документы 17 сентября 2021 г.
Сумма, которую москвичам придется выплатить, составляет в пределах 1 млн руб. Редакция CNews обратилась в «Яндекс» с запросом об ее уточнении и ожидает ответа. Представители интернет-гиганта сообщили CNews, что получили полную сумму. «В ближайшее время передадим ее в благотворительный фонд», – добавили они, не уточнив, какой именно фонд получит эти средства.
В настоящее время неизвестно, как компании поделили между собой эти деньги. Намерение направить всю сумму на благотворительность также выразили и Whoosh, и Urent. Whoosh, к примеру, направит деньги в фонд помощи детям с заболеваниями опорно-двигательного аппарата «Движение – это жизнь».
Сумма, которую сервисы запросили с нарушителей правопорядка – это итоговый размер их вложений в восстановление поврежденных самокатов. Деньги были потрачены на их чистку, дезинфекцию и проверку работоспособности. В настоящее время все поврежденные и восстановленные самокаты вновь введены в эксплуатацию.
Капля в море
С одной стороны, 800 самокатов – это немалое количество таких транспортных средств в сервисах краткосрочной аренды. С другой, это меньше 1% от их суммарного количества по всей России. Как сообщил «Коммерсанту» в августе 2021 г. гендиректор Urent Николай Богатищев, общее количество самокатов в сервисах кикшеринга по России составляет в пределах 120 тыс. При этом 50% их них принадлежат Urent.
Представители Whoosh сообщили изданию, что только за первую половину 2021 г. сервис увеличил свой парк самокатов с 10 тыс. до 45 тыс. «Яндекс» открыл для себя рынок аренды электросамокатов в Москве в июле 2021 г. Количество принадлежащих ему устройств не установлено.