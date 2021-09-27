Хулиганы поплатились за порчу самокатов «Яндекса», Whoosh и Urent. Их наказали суммой с шестью нулями

Трое россиян в конце лета 2021 г. испачкали солидолом 800 электросамокатов «Яндекса», Whoosh и Urent в Москве. Их поймали, и им грозило уголовное наказание, но компании предложили им мировое соглашение с выплатой компенсации в размере около 1 млн руб. Вандалы согласились на эти условия и уже выплатили часть суммы. Поврежденные самокаты восстановлены.

Преступление и наказание

Компании Whoosh, Urent и «Яндекс Go» заключили мировое соглашение с москвичами, в конце августа 2021 г. обмазавшими более 800 электросамокатов этих компаний солидолом. Как сообщили CNews представители «Яндекса», сумма компенсации составила немногим больше 1 млн руб.

Трое жителей российской столицы по неустановленным на момент публикации материала причинам испачкали солидолом электронные панели самокатов. Инцидент произошел 26 августа 2021 г. Сильнее других в нем пострадала компания Whoosh – ей принадлежит около 500 поврежденных электросамокатов. Еще приблизительно 300 самокатов, испорченных продуктом нефтепереработки, являются собственностью Urent, а оставшиеся 25-30 – это самокаты «Яндекс Go».

Сразу после случившегося компании подали совместное заявление в полицию. В ее распоряжении оказались записи видеокамер, по которым полицейские смогли получить «фотографии группы лиц», причастных к порче имущества.

Вандалами в итоге оказались трое молодых мужчин в возрасте от 21-22 лет, проживающие в Москве. Помощь в их поимке компаниям оказали сотрудники ОВД по району Якиманка. По данным Telegram-канала Baza, ответственных за содеянное зовут Булат Ашихмин, Олег Лукин и Роман Лебедев. Они познакомились в комментариях под одним из роликов Евгения Понасенкова – российского публициста, не скрывающего свою нелюбовь к электросамокатам.

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Судя по записям камер наблюдения, Лебедев, Лукин и Ашихмин прогуливались в центре города 26 августа 2021 г. Они преодолели расстояние от метро «Шаболовская» до станции «Октябрьская», затем прошли мимо Парка Горького и, наконец, дошли до метро «Комсомольская».

Порча самокатов дорого обойдется московской троице

Весь этот променад занял у них в пределах трех часов. В процессе прогулки они мазали солидолом все без исключения самокаты, которые попадались им на пути, не оставляя без внимания и те, что были припаркованы около станций метро.

Силами московской полиции преступники были найдены. Успешная попытка смазать солидолом сотни индивидуальных средств передвижения в итоге вылилась для вандалов в реальную угрозу сперва административного, а затем и уголовного наказания за порчу имущества в крупном размере и нарушение правопорядка.

Компании пошли навстречу

Спасти хулиганов от уголовного наказания, как ни странно, помогли сами компании «Яндекс Go», Whoosh и Urent. Юристы владельцев самокатов предложили столичному трио пойти на мировое соглашение с ними.

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Соглашение подразумевало выплату денежной компенсации в обмен на отзыв заявления в полицию. Провинившиеся приняли условие кикшеринговых сервисов и подписали необходимые документы 17 сентября 2021 г.

Сумма, которую москвичам придется выплатить, составляет в пределах 1 млн руб. Редакция CNews обратилась в «Яндекс» с запросом об ее уточнении и ожидает ответа. Представители интернет-гиганта сообщили CNews, что получили полную сумму. «В ближайшее время передадим ее в благотворительный фонд», – добавили они, не уточнив, какой именно фонд получит эти средства.

В настоящее время неизвестно, как компании поделили между собой эти деньги. Намерение направить всю сумму на благотворительность также выразили и Whoosh, и Urent. Whoosh, к примеру, направит деньги в фонд помощи детям с заболеваниями опорно-двигательного аппарата «Движение – это жизнь».

Сумма, которую сервисы запросили с нарушителей правопорядка – это итоговый размер их вложений в восстановление поврежденных самокатов. Деньги были потрачены на их чистку, дезинфекцию и проверку работоспособности. В настоящее время все поврежденные и восстановленные самокаты вновь введены в эксплуатацию.

Капля в море

С одной стороны, 800 самокатов – это немалое количество таких транспортных средств в сервисах краткосрочной аренды. С другой, это меньше 1% от их суммарного количества по всей России. Как сообщил «Коммерсанту» в августе 2021 г. гендиректор Urent Николай Богатищев, общее количество самокатов в сервисах кикшеринга по России составляет в пределах 120 тыс. При этом 50% их них принадлежат Urent.

Представители Whoosh сообщили изданию, что только за первую половину 2021 г. сервис увеличил свой парк самокатов с 10 тыс. до 45 тыс. «Яндекс» открыл для себя рынок аренды электросамокатов в Москве в июле 2021 г. Количество принадлежащих ему устройств не установлено.