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Технология «Антитандем», выявляющая поездки вдвоем, заработала на всех самокатах Whoosh в России, Белоруссии и Казахстане

Ранее технология стартовала на самокатах в Санкт-Петербурге, а теперь и во всех городах работы сервиса в России, Белоруссии и Казахстане, включая столицы – Москву, Минск и Астану. Для оценки числа людей на самокате технология анализирует более 50 параметров данных и использует алгоритм Machine Learning. Это полностью российская разработка Whoosh. Об этом CNews сообщили представители Whoosh.

В предыдущих сезонах работы компания тестировала технологию определения поездок вдвоем и теперь распространила ее на самокаты в Петербурге, Москве и городах работы сервиса в России, Белоруссии и Казахстане. Технология «Антитандем» – полностью российская разработка, которая применяет искусственный интеллект и методы Machine Learning (машинного обучения).

Для оценки числа людей на самокате технология «Антитандем» анализирует более 50 параметров о поездке, основанных на данных от каждого электросамоката. С момента запуска технология будет дообучаться, собирая данные в условиях разного дорожного покрытия, климата и прочих городских особенностях каждого региона.

Выявление количества людей на электросамокате происходит непосредственно во время поездки. Детектирование сработает на поездки двух и более пассажиров вне зависимости от их веса: взрослый с ребенком, два подростка и т. д. Или, например, нечего опасаться тем, кто едет с тяжелым рюкзаком — модель реагирует на количество человек, а не на вес.

Задача новинки — привести к нулю число нарушений, создающих небезопасные ситуации. Следующим шагом компания планирует плавно снижать скорость самоката в поездке с нарушением, делая поездку вдвоем неудобной и неэффективной. О причине снижения скорости водителю сообщат через приложение. Штрафовать и блокировать пользователей начнут после случаев повторных нарушений.

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По первым данным работы технологии, можно уверенно утверждать, что абсолютное большинство пользователей Whoosh не практикуют поездки тандемом. Тем не менее мы придерживаемся стратегии нулевой терпимости к нарушениям: поездки вдвоем — опасность для пользователей электросамокатов и пешеходов.

Компания собирает и анализирует статистику всех инцидентов с самокатами: столкновений и аварий. Их немного — меньше чем в 0,01% поездок, но есть тенденции. Существенная доля падений происходит именно при движении на самокате вдвоем, причину пользователи описывают как «потеря управления». В столкновениях с пешеходами существенная доля приходится на поездки вдвоем. Травма для водителя и пассажира или для пешехода всегда серьезней, чем в случаях, когда за рулем самоката один человек.

С 2023 г. принцип поездки на самокате только одного человека, если самокат не оборудован дополнительно конструкцией для пассажира, закреплен законодательно — это пункт 24.8 ПДД для средств индивидуальной мобильности. Согласно КоАП за нарушение этого правила ГИБДД может выписать штраф в размере 800 руб. В нашем сервисе тоже есть такой штраф, применяем, если есть фото- или видеофиксация такой поездки.

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