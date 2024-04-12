Технология «Антитандем», выявляющая поездки вдвоем, заработала на всех самокатах Whoosh в России, Белоруссии и Казахстане

Ранее технология стартовала на самокатах в Санкт-Петербурге, а теперь и во всех городах работы сервиса в России, Белоруссии и Казахстане, включая столицы – Москву, Минск и Астану. Для оценки числа людей на самокате технология анализирует более 50 параметров данных и использует алгоритм Machine Learning. Это полностью российская разработка Whoosh. Об этом CNews сообщили представители Whoosh.

В предыдущих сезонах работы компания тестировала технологию определения поездок вдвоем и теперь распространила ее на самокаты в Петербурге, Москве и городах работы сервиса в России, Белоруссии и Казахстане. Технология «Антитандем» – полностью российская разработка, которая применяет искусственный интеллект и методы Machine Learning (машинного обучения).

Для оценки числа людей на самокате технология «Антитандем» анализирует более 50 параметров о поездке, основанных на данных от каждого электросамоката. С момента запуска технология будет дообучаться, собирая данные в условиях разного дорожного покрытия, климата и прочих городских особенностях каждого региона.

Выявление количества людей на электросамокате происходит непосредственно во время поездки. Детектирование сработает на поездки двух и более пассажиров вне зависимости от их веса: взрослый с ребенком, два подростка и т. д. Или, например, нечего опасаться тем, кто едет с тяжелым рюкзаком — модель реагирует на количество человек, а не на вес.

Задача новинки — привести к нулю число нарушений, создающих небезопасные ситуации. Следующим шагом компания планирует плавно снижать скорость самоката в поездке с нарушением, делая поездку вдвоем неудобной и неэффективной. О причине снижения скорости водителю сообщат через приложение. Штрафовать и блокировать пользователей начнут после случаев повторных нарушений.

По первым данным работы технологии, можно уверенно утверждать, что абсолютное большинство пользователей Whoosh не практикуют поездки тандемом. Тем не менее мы придерживаемся стратегии нулевой терпимости к нарушениям: поездки вдвоем — опасность для пользователей электросамокатов и пешеходов.

Компания собирает и анализирует статистику всех инцидентов с самокатами: столкновений и аварий. Их немного — меньше чем в 0,01% поездок, но есть тенденции. Существенная доля падений происходит именно при движении на самокате вдвоем, причину пользователи описывают как «потеря управления». В столкновениях с пешеходами существенная доля приходится на поездки вдвоем. Травма для водителя и пассажира или для пешехода всегда серьезней, чем в случаях, когда за рулем самоката один человек.

С 2023 г. принцип поездки на самокате только одного человека, если самокат не оборудован дополнительно конструкцией для пассажира, закреплен законодательно — это пункт 24.8 ПДД для средств индивидуальной мобильности. Согласно КоАП за нарушение этого правила ГИБДД может выписать штраф в размере 800 руб. В нашем сервисе тоже есть такой штраф, применяем, если есть фото- или видеофиксация такой поездки.