Whoosh будет выборочно проверять пользователей на реакцию перед поездками

При аренде самокатов в определенных локациях Whoosh будет выборочно проверять скорость когнитивных реакций пользователей. Новинка будет применяться в вечернее время или в периоды повышенной интенсивности движения. Для этого приложение предложит короткий тест. Он выявит скорость реакции, внимательность и, как следствие, готовность к аккуратному вождению самоката в текущий момент.

Порой люди могут чувствовать критическую усталость и быть недостаточно сфокусированы, что может отразиться на поездке. Сервис разработал решение, которое будет помогать выявлять такие состояния и реагировать на них. Первое время тест будет предлагаться пользователям, планирующим поездку в вечернее время на определенных улицах или в локациях с высокой концентрацией людей.

При старте аренды пользователь получит один из нескольких вариантов теста. Речь о задачах, оценивающих навыки направленного внимания, – тест Шульте и тест Струпа. С помощью заданий на время не более одной минуты – выставить числа и буквы в правильном порядке, определить цвет слова или найти название цвета – можно будет проверить скорость реакции пользователя и его концентрацию на происходящем.

В случае, если пользователь не сможет пройти тест, сервис временно снизит скорость его поездок до нижнего комфортного предела – 15 км/ч. Пользователь может отказаться от прохождения теста – в таком случае сервис также ограничит скорость. С помощью новинки Whoosh технически поддержит безопасность предстоящей поездки – не допустит резких маневров и разгона у пользователей, которые в данный момент к этому не готовы.

Если тест пройден неудовлетворительно, это может говорить о критической усталости, болезни или заторможенных реакциях – состояниях, при которых управление скоростным транспортом нежелательно. В поездке на самокате важна концентрация, своевременные реакции, фокус на поездке. Также запрещено управлять самокатом в состоянии алкогольного опьянения – за это сервисом предусмотрен штраф в размере 100 тыс. руб. Whoosh рекомендует пользователям ездить без наушников и других аксессуаров, отвлекающих внимание.

Новинка начала работать в городах присутствия Whoosh в России, Казахстане и Белоруссии.

В сервисе продолжат работать другие функции, формирующие культуру аккуратного и этичного вождения: специальные скоростные режимы на улицах с большим количеством пешеходов (парки, скверы, многолюдные улицы), ограничение движения в локациях, где поездки некомфортны (например, в Москве это Красная площадь) и общее ограничение скорости до 25 км/ч, что соответствует поправкам в ПДД, принятым 1 марта 2023 г.

Важное направление работы Whoosh – популяризация правил вождения СИМ и обучение им: информационные кампании, образовательные программы, мероприятия. В рамках проекта «Культурное движение» компания заботится о том, чтобы ПДД были известны и понятны широкому кругу людей. С 2021 г. Whoosh в онлайн- и офлайн-форматах проводит Школы вождения, в которых участвовало уже более 2 млн человек. Кроме того, компания разрабатывает и совершенствует технологии, которые напоминают пользователям о необходимости соблюдения правил.