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Whoosh публикует предварительные операционные результаты за 7 месяцев 2024 года

ПАО «ВУШ Холдинг» разработчик решений для микромобильности и оператор краткосрочной аренды электросамокатов объявляет операционные показатели группы Whoosh за семь месяцев 2024 г. Об этом CNews сообщили представители Whoosh.

Количество поездок за этот период составило 85,3 млн и выросло на 50% по сравнению с семью месяцами 2023 г.

В сервисе зарегистрировано более 25 млн аккаунтов; год назад их было 17,7 млн — рост на 42%.

Среднее число поездок на активного пользователя (пользователь, который совершил хотя бы одну поездку на транспорте Whoosh за период) за семь месяцев 2024 г. выросло на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. и составило 15,4 поездки.

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