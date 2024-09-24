Москвичи смогут начинать и завершать поездки на электросамокатах Whoosh с помощью карты «Тройка»

Теперь жители Москвы могут использовать карту «Тройка» для старта и финиша на электросамокате Whoosh. Достаточно приложить ее вертикально к рулю самоката. Деньги на оплату поездки спишутся с банковской карты, привязанной к аккаунту. Это еще один шаг на пути внедрения электросамокатов в городскую транспортную систему.

Новая функция экономит время и делает поездки по Москве удобнее. Пользователи больше не зависят от телефона: они могут начать и завершить поездку, даже если есть сложности со связью или сел аккумулятор. Карта «Тройка» становится «ключом», с помощью которого можно пользоваться не только городским транспортом, но и микромобильным.

«Электросамокаты уже стали частью городской транспортной системы. Они дополняют личный и городской транспорт — метро, автобусы, такси, автомобили. По нашей статистике, больше 85% пользователей используют самокаты по транспортному сценарию, чтобы добраться из пункта А в пункт Б наиболее кратким и удобным путем. Наш совместный проект с «Тройкой» делает такие поездки максимально удобными и простыми, а переключение между разными видами транспорта — бесшовным. Для этого мы используем свои технические возможности: каждый самокат — самостоятельное устройство, к которому мы можем подключать большой набор функций. В данном случае это технология на базе модели самоката S90L в Москве, реализованная с помощью NFC-считывателя на дашборде. Новая функция дает пользователям дополнительные возможности взаимодействия с самокатами, пользоваться которыми стало еще более комфортно и привычно» — отметил Егор Баяндин, сооснователь и технический директор Whoosh.

Пользователь должен зарегистрироваться в сервисе Whoosh и в приложении привязать к аккаунту банковскую карту и карту «Тройка». К одному аккаунту можно привязать две «Тройки». Чтобы разблокировать устройство и начать поездку, нужно приложить транспортную карту вертикально к считывателю на дашборде самоката. Для завершения аренды нужно таким же образом приложить карту «Тройка» к считывателю. Поездка оплачивается банковской картой, привязанной к аккаунту, — это привычный пользователям способ оплаты.

«Вместе с партнерами мы упростили процедуру аренды самокатов благодаря возможностям «Тройки». Сейчас доля оплаченных поездок в метро по нашей транспортной карте составляет около 80%. В 2022 г. перевели «Тройку» на российский чип, при этом сохранили все ее возможности и преимущества. А в конце 2023 г. производство карты и чипа к ней на 100% локализовали в Москве. По задаче мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем развивать и упрощать билетную систему столицы», — отметил Максим Ликсутов, заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности.