Двоих граждан США отправили за решетку за содействие кибервойскам КНДР

Двое граждан США осуждены за помощь агентам Северной Кореи устраиваться на удалённую работу в американские компании - используя поддельную личную информацию, поддельные компании и конспиративные квартиры.

Трудоустройство для выходцев из бедной страны

Двое граждан США китайского происхождения отправлены на длительные тюремные сроки за помощь, которую они оказывали хакерам из КНДР в трудоустройстве в американские ИТ-фирмы.

42-летний Кэ-Цзя Ван (Kejia Wang) и 39-летний Чжэнь-Син Ван (Zhenxing Wang) использовали краденые персональные данные более чем 80 граждан США, чтобы способствовать мнимому трудоустройству северокорейских хакеров в американские фирмы. Им удалось внедрить агентов КНДР более чем в 100 компаний под видом удалённых работников.

Следствием стал ущерб американским предприятиям в размере $3 млн долларов: основной задачей агентов было обеспечить северокорейский режим финансовыми средствами, так что хакеры активно охотились за фиатными и криптоактивами.

Racool_studio / Freepik

Подсудимые создали целый ряд банковских счетов, поддельных веб-сайтов и компаний-однодневок, от лица которых и продвигали агентов Северной Кореи в американские организации.

Чжэнь-Син Ван также занимался транспортировкой корпоративных ноутбуков, которые выдавались «удалённым работникам», по «конспиративным квартирам» в разных населённых пунктах в США, чтобы избежать подозрений со стороны ИТ-департаментов работодателей.

Всего же подсудимым удалось заработать для КНДР более 5 млн долларов. Считается, что эти деньги Северная Корея направляет на финансирование своей ядерной программы.

Сами подсудимые, естественно, не оставались в накладе: в обвинительном заключении говорится, что они занимались, в том числе, личным обогащением.

7-9 лет за мошенничество и отмывание

В июне 2025 года Кэ-Цзя Вану и Чжэнь-Син Вану были предъявлены обвинения в мошенничестве с применением коммуникационных сетей и отмывании денег. Первый признал вину в сентябре прошлого года. Суд назначил ему 108 месяцев тюрьмы (девять лет). Второй признал вину в январе этого года. Его срок составит 92 месяца (более семи с половиной лет).

В ноябре за соучастие в той же кампании пять лет получил украинец Олександр Диденко, сознавшийся в ноябре 2025 года в снабжении агентов КНДР фальшивыми личностями.

В деле фигурируют ещё девять человек, но на данный момент они находятся в розыске.

По данным ФБР агенты Северной Кореи пытались любыми способами устроиться в американские компании, самое позднее, с 2023 года.

По данным Бюро, КНДР располагает целой армией ИТ-работников, которые с помощью украденных персональных данных устраиваются в американские фирмы с целью их обокрасть.

«Даже вне политического контекста можно уверенно говорить о том, что кибервойска КНДР уже интегрированы в мировой финансово-мотивированный киберкриминал, - отмечает Никита Павлов, эксперт по информационной безопасности компании SEQ. - Судя по имеющейся информации, речь идёт ещё и о крайне продвинутом в технологическом отношении сегменте киберкриминала: они активно используют передовые технологии, такие как генеративные ИИ, и, как видно, вполне результативно пускают в дело самый ходовой товар на чёрном рынке - краденые персональные данные».

В этой связи, считает эксперт, надёжная киберзащита должна включать хотя бы долю разведывательной деятельности в отношении киберподполья и персональных данных, выставляемых на продажу. Отправной точкой может стать сервис Have I Been Pwned, на котором можно проверить, не был ли скомпрометирован тот или иной почтовый адрес.