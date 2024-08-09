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«Лаборатория Касперского» обеспечит кибербезопасность Российского Красного Креста

«Лаборатория Касперского» поможет усилить кибербезопасность Российского Красного Креста. В рамках сотрудничества компания предоставила организации два решения — Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum и Kaspersky DDoS Protection.

Внедрение Kaspersky Endpoint Detection and Response (KEDR) Optimum обеспечит комплексную защиту рабочих мест организации. Решение позволяет оперативно выявлять угрозы, в том числе сложные, определять их масштаб и своевременно реагировать на них, анализировать инциденты и находить их первопричину с использованием автоматизированных инструментов. KEDR Optimum сэкономит ресурсы администраторов, поскольку им не придётся вручную выполнять рутинную работу.

Kaspersky DDoS Protection поможет организации противостоять DDoS-атакам и обеспечить непрерывность работы. Решение анализирует трафик в непрерывном режиме и оповещает о возможных угрозах, что позволяет обнаруживать DDoS-атаки на ранней стадии и минимизировать их последствия.

За 2024 г. в Российском Красном Кресте были зафиксированы три нападения на сайт организации, которые привели к частичной недоступности сайта. С момента начала сотрудничества с «Лабораторией Касперского» организация не сталкивалась с проблемами доступности сайта.

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«Некоммерческие организации регулярно сталкиваются с киберугрозами. Российский Красный Крест несёт важную социальную миссию и ежедневно помогает людям, в том числе оказавшимся в чрезвычайных ситуациях. Поэтому нам важно быть уверенными, что наша работа не прервётся, например, из-за внезапной DDoS-атаки или заражения рабочих компьютеров вредоносным ПО. Сотрудничество с „Лабораторией Касперского” поможет усилить нашу киберзащиту и снизить риски подобных инцидентов», — отметили в Российском Красном Кресте.

«„Лаборатория Касперского” активно поддерживает некоммерческие организации и делится с ними своей экспертизой, предоставляет продукты и услуги. В современных реалиях слаженная и эффективная работа НКО во многом зависит от цифровых технологий, поэтому они нуждаются в надёжной защите от постоянно эволюционирующих киберугроз. Чтобы помочь усилить защиту, наша компания регулярно проводит для сотрудников некоммерческих организаций тренинги по кибербезопасности. Мы также бесплатно предоставляем благотворительным фондам свои защитные решения. Партнёрство с Российским Красным Крестом поможет обеспечить в одной из старейших российских общественных организаций стабильную работу, от которой зачастую могут зависеть жизни людей», — сказала Мария Лосюкова, руководитель проектов устойчивого развития «Лаборатории Касперского».

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