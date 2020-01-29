Accenture открыла в Сингапуре инновационный центр по вопросам общественной безопасности

Accenture открыла в Сингапуре международный инновационный центр по анализу оперативной обстановки, который поможет организациям, отвечающим за общественную безопасность, разрабатывать решения для прогнозирования и устранения общественных угроз. Центр станет точкой совместной разработки передовых решений, чтобы помочь организациям Азиатско-Тихоокеанского региона и других стран мира защитить граждан.

Это первый инновационный центр Accenture, который будет разрабатывать технологии для анализа оперативной обстановки, позволяющие клиентам ответственно использовать современные технологии (ИИ, интернет вещей, блокчейн, дополненную и виртуальную реальность).

В ходе работы Accenture будет сотрудничать с ведущими технологическими компаниями, в том числе со стратегическим партнером центра, поставщиком аналитического программного обеспечения SAS. Совместно компании будут разрабатывать ситуационно-ориентированные решения, поддерживающие деятельность организаций общественной безопасности.

Для решения проблем, с которыми сталкиваются агентства общественной безопасности, специалисты инновационного центра будут использовать методологию дизайн-мышления (design thinking). Системы анализа оперативной обстановки на основе новейших технологий аналитики и искусственного интеллекта позволят в реальном времени преобразовывать данные, собираемые государственными и общественными организациями, в ценную информацию.

«Повышение осведомленности об окружающей обстановке крайне важно для организаций, отвечающих за общественную безопасность. Это позволяет лучше предвидеть угрозы и риски, быстрее реагировать на инциденты, связанные с общественной безопасностью. Ответственно используя технологии, организации смогут лучше предвидеть инциденты, связанные с общественной безопасностью и более эффективно предоставлять услуги гражданам», — сказал Джеймс Слессор, глобальный директор Accenture Public Safety.

Инновационный центр Accenture поддерживается Советом по экономическому развитию Сингапура (EDB).

«Accenture и Сингапур наладили крепкие партнерские отношения в области разработки систем, инфраструктуры и услуг, имеющих решающее значение для общественной безопасности. Мы рады, что Accenture выбрал Сингапур в качестве места для своего первого инновационного центра, посвященного технологиям ситуационной осведомленности, и мы рассчитываем на сотрудничество с другими компаниями-единомышленниками для ускорения инноваций и коммерциализации систем общественной безопасности», — отметила Дон Лим, директор по коммерческим и профессиональным услугам Совета по экономическому развитию Сингапура.

«По мере того, как сингапурская инициатива "Умная нация" меняет систему предоставления государственных услуг, цифровизация становится все более актуальной для основной деятельности наших клиентов. Наш новый центр предоставляет государственным агентствам возможность сотрудничать как друг с другом, так и с частным сектором. И применять инновации, которые повысят ситуационную осведомленность и ускорят процесс цифровых преобразований», — сказала Ви Вей Нг (Wee Wei Ng), директор направления Accenture Health & Public Service в Сингапуре.