Samsung продал россиянину бракованный ТВ и отказался чинить. Россиянин отсудил трехкратную компенсацию

Житель Волгограда отсудил у Samsung крупную сумму за то, что телевизор ее производства вышел из строя, а она не стала компенсировать ущерб или ремонтировать его. Россиянин обратился в суд и выиграл дело, получив более 110 тыс. руб. компенсации, что втрое больше стоимости самого ТВ. Samsung несколько раз попыталась оспорить решение суда. Тщетно.

Продал брак – верни деньги

Компания Samsung в лице ООО «Самсунг Электроникс Рус Калуга» по решению суда обязана выплатить россиянину крупную сумму из-за вышедшего из строя телевизора ее производства. Размер компенсации почти втрое превышает розничную цену телевизора.

Спор между гражданином России и корейским вендором техники, который сбежал из России в начале марта 2022 г., произошел в Волгограде. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Волгоградской области, Дмитрий Афанасьев купил телевизор Samsung 1 октября 2022 г, заплатив за него 40 тыс. руб., но со временем, в течение гарантийного срока, экран телевизора перестал выдавать изображение.

Волгоградец направил российскому юрлицу Samsung претензию и просьбу провести проверку качества товара и устранить выявленный в процессе эксплуатации дефект. Samsung никак не отреагировала, следствием чего и стало судебное разбирательство, результат которого – компенсация в размере более 110 тыс. руб.

Молниеносное рассмотрение

Согласно картотеке Краснооктябрьского районного суда Волгограда, иск Дмитрия Афанасьева (его полное ФИО приведено в карточке дела) был зарегистрирован 26 июня 2023 г. В то же день документ был передан судье Валерии Трофиченко, после чего иск сразу же был принят к производству.

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Первое заседание по делу должно было состояться 19 июля 2023 г., но было отложено – представители Samsung не явились на рассмотрение. 10 августа 2023 г. производство по делу было приостановлено – суд назначил экспертизу.

«Результаты проведенной судебной товароведческой экспертизы показали, что у телевизора присутствует заявленный владельцем дефект, при этом выявленный недостаток является производственным, связанным с низким сроком работоспособности матрицы», – говорится в заявлении представителей пресс-службы судов Волгоградской области.

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3 октября 2023 г. суд частично удовлетворил иск Афанасьева, но 1 ноября 2023 г. свой ход сделала Samsung, подав апелляцию.

Согласно карточке дела, жалоба корейского вендора была принята к рассмотрению лишь 28 ноября 2023 г., после чего и направлена в Волгоградский областной суд. Тот со своей стороны решение районного суда оставил без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Потерять в три раза больше

Дмитрий Афанасьев потратил на телевизор, оказавшийся бракованным, 40 тыс. руб. Суд постановил взыскать с Samsung сумму, на которую, если немного доплатить, можно купить три таких телевизора.

Общий размер компенсации составил 113,5 тыс. руб. В эту сумму входят деньги, потраченные истцом на покупку телевизора (40 тыс. руб.), неустойка (20 тыс. руб.), штраф (30,5 тыс. руб.), расходы по оплате услуг представителя (12 тыс. руб.), расходы на экспертизу (10 тыс. руб.) и компенсация морального вреда – (1 тыс. руб.).

Проблемы с гарантией

Samsung – одна из первых иностранных компаний, покинувших российский рынок после 24 февраля 2022 г. Она не только перестала импортировать в страну свою технику, но и остановила свой крупный завод в Калуге, который позже вновь запустила с целью отправки его продукции на экспорт.

В настоящее время техника Samsung привозится в Россию по каналам параллельного импорта, который уже действовал на момент покупки Афанасьевым своего телевизора. Гарантию на такую технику с лета 2022 г. предоставляют ритейлеры. Почему истец не обратился в магазин, в котором совершил покупку, а решил связаться напрямую с Samsung, не установлено.