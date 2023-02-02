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«Платформа ОФД» открыла интеграцию с «1С» для бухгалтерии

Оператор фискальных данных «Платформа ОФД» запустил в личном кабинете клиентов сервис «Интеграция ОФД в 1С». С его помощью можно быстро и легко создавать такие документы как приходный кассовый ордер, отчет о розничных продажах и др.

Ресурсы инструмента рассчитаны также на то, чтобы: выгружать фискальные данные по всем кассам, подключённым к «Платформе ОФД»; создавать номенклатуру; формировать документы для «1С» на основании полученной информации.

Можно разделять отчеты по сменам за определенный период и проводить документы в авторежиме. Для тех, кто ведет складской учет в системе «1С» – делать автопоступление товаров, причём с тем же количеством и номенклатурой, которые были проданы и занесены в отчет о розничных продажах.

Интерфейс сервиса интуитивно понятный. Активация происходит через личный кабинет клиента ОФД. Для этого нужно зайти в раздел «Сервис и услуги», вкладка – «Интеграция с 1С». Далее выбрать кассы, на которые будет подключен доступ.

Доступ к выгрузке чеков по кассам в «1С» появится после подтверждения оплаты. В этом же разделе можно бесплатно скачать файл внешней обработки для «» и ключ доступа.

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Безопасность

Как отмечает Дмитрий Афанасьев, директор по продуктам для массового рынка ИТ-компании «Платформа ОФД», в обработке «1С» можно выбрать и сохранить несколько ключей доступа для разных организаций. Для этого в настройках сервиса важно указать реквизиты, которые будут использоваться при создании документов по выбранной организации, то есть по конкретному ключу доступа.

Сервис «Интеграция ОФД с 1С» экономит время предпринимателя и бухгалтера, оптимизирует работу предприятия: помогает избежать ошибок и неточностей в данных, которые могут обернуться дополнительными проверками, штрафами.

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