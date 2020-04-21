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«Платформа ОФД» выпустила услугу работы с маркировкой «Учет марок. Выбытие товаров»

Ритейл Розница
, Текст: Владимир Бахур

«Платформа ОФД» выпустила услугу работы с маркировкой «Учет марок. Выбытие товаров». Услуга позволит предпринимателям передавать данные (тег 1162) в систему Честный ЗНАК с отслеживанием корректности кодов маркировки и статуса их отправки.

Сроки обязательной маркировки товаров разных категорий все ближе. Уже к июлю работа в национальной системе Честный ЗНАК и передача в нее кассовых чеков, станет необходимым условием для продажи табачных изделий, лекарств и обуви. До конца года это затронет также одежду, парфюмерию и ряд других индустрий.

Для обеспечения доступности решений по работе с маркировкой, IT-компания «Платформа ОФД» выпустила новый выгодный тариф для розничной торговли «Учёт марок. Выбытие товаров».

Услуга включает передачу данных в систему Честный ЗНАК (тег 1162), мониторинг выбытия маркированных товаров, проверку корректности каждого кода маркировки в чеках, полученных от ККТ пользователя, отображение статуса передачи данных в адрес ЦРПТ, единого оператора системы маркировки товаров, получение выписки с чеками, содержащими коды маркировки, инструмент для проверки кода товара (тег 1162), аналитику в разделе «Бизнес».

«Кроме обязательной передачи данных, Клиент сможет отслеживать корректность передаваемых данных и статус их отправки, а значит - вовремя подать сведения о корректировке в случае ошибок. Это обеспечит полное соответствие требованиям законодательства», - сказал директор по работе с партерами, руководитель направления маркировки IT-компании «Платформа ОФД» Дмитрий Афанасьев.

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