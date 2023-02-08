«Почта России» автоматизировала фулфилмент-центры с помощью отечественной WMS-системы TopLog

«Почта России» автоматизировала свои фулфилмент-центры с помощью отечественной Warehouse Management System (WMS) компании TopLog. Благодаря новой WMS «Почта» предложит как крупному бизнесу, так и индивидуальным предпринимателям не просто складские площади, а комплексную услугу. Общая площадь складов, переведённых под управление TopLog WMS, составляет 26750 кв. м.

Теперь фулфилмент-центры «Почты» уже на старте работы полностью автоматизированы и готовы к интеграции с ИТ-системами клиента. На каждом складе цифровизированы все процессы: разгрузка, приём, передача в зону временного хранения, маркировка, упаковка, сортировка, консолидация и отгрузка. TopLog WMS может обрабатывать до 300 тыс. заказов в сутки на всех фулфилмент-площадях «Почты России».

Клиент сможет подключиться к системе через API и в режиме, близком к реальному времени, отслеживать количество оставшихся товаров, операции с ними, подгружать необходимые документы.

Для расширения базовой функциональности WMS ИТ-специалисты интегрировали дополнительные модули: «Биллинг», «Информационные панели», «Подготовка товаросопроводительных документов», «Универсальная шина обмена» и ряд других. TopLog WMS подключена к нескольким информационным системами «Почты», в том числе WCS-системой контроля склада, RPS-системой маршрутизации заказов, B2B-сервисом «Отправка».

«За счёт открытого программного кода дальнейшее развитие WMS может включать в себя как интеграцию новых модулей, внедрение дополнительного функционала, так и расширение на новые площади. Это позволит ещё больше повысить прозрачность и уровень автоматизации процессов наших фулфилмент-услуг», – отметил Василий Балакин, CTO дирекции по развитию бизнеса «Склады», «Почтатех».

У «Почты России» работают четыре фулфилмент-центра в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Новосибирске общей площадью более 26000 кв. м. Компания осуществляет ряд складских операций: от приёма и сортировки товара, предпочтовой подготовки до доставки покупателям по всей стране. Продавцы могут сдать товары партиями или поштучно в 38 тыс. отделений, drop-off точки ускоренной сдачи или вызвать курьера.